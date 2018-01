Los seguidores asturianos de Yann Tiersen logran que actúe en Avilés Yann Tiersen, en una foto promocional. / CHRISTOPHER ESPINOSA El autor de la banda sonora de 'Amélie' ofrecerá un concierto en el Niemeyer el 16 de marzo tras la petición de cientos de fans a través de Shows on Demand MIGUEL ROJO AVILÉS. Miércoles, 31 enero 2018, 07:32

¿Te gustaría que algún músico en concreto actúe en tu ciudad? Ahora es posible, y en Asturias los fans han conseguido que el aclamado músico bretón Yann Tiersen, un autor que viene del postpunk, que bebe en ocasiones de la música clásica y que experimenta con las fronteras de la música, viajando del minimalismo al rock, del vals a la chanson, actúe en Avilés Al margen de tres bandas sonoras, y de tres álbumes en directo, Tiersen tiene firmados ya ocho discos, y dará buena muestra de ellos en el auditorio del Centro Niemeyer el próximo 16 de marzo (21 horas, 40 euros), dentro de su gira 'An evening with Yann Tiersen solo in concert', en una cita organizada por Houston Party, la productora local Mestizo Producciones y Shows on Demand.

Esa última plataforma es en cierto modo la responsable de que Asturias disfrute de este concierto. Y es que a través de su página web da voz al público para que la gente realice peticiones de qué bandas y artistas quiere que toquen en su ciudad. Tiersen tenía tres fechas cerradas en España: Vigo, Barcelona y Zaragoza. Como Shows on demand observó que en Asturias había cientos de peticiones para ver a este artista, tanto en Avilés como en Gijón y Oviedo, se buscó una fecha para la región. Dicho y hecho. Sus fans han conseguido que venga a tocar.

Esta plataforma de conciertos 'bajo demanda' vió la luz en 2015 y ya ha realizado multitud de actuaciones en España gracias a las peticiones de los fans, como el llenazo absoluto de Leiva en el Palacio de los Deportes de Madrid -15.000 personas el pasado 30 de diciembre de 2016- o los conciertos de homenaje a Bowie tras su fallecimiento, en los que el público consiguió que vinieran los músicos de la banda de Bowie a Madrid y Barcelona para tocar junto a Pucho, de Vetusta Morla, Eva Amaral, Iván Ferreiro o Zahara. Este año, Maldita Nerea ha promovido también a través de Shows on Demand que sus fans eligieran las ciudades donde irían a tocar en la gira 2018, saliendo como más votadas Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla y Málaga. En Madrid, ya consiguieron tres llenazos en La Riviera, y la gira solo ha hecho que empezar. La música bajo demanda es lo que se lleva.

El músico francés viajó de la música clásica al post-punk, bebiendo de sonidos electrónicos

Yann Tiersen nació en Brest, Francia, en 1970. Su formación musical fue corta, casi inexistente, ya que abandonó siendo aún muy joven las academias musicales de Rennes, Nantes y Boulogne. En su lugar, creció con la diversidad y la energía que el festival Ruta del Rock traía a la puerta de su casa cada año. Su pasado punk y su amor por la música electrónica es lo que ha terminado dando forma a la música que crea. Él mismo se desmarca en sus declaraciones del calificativo de compositor de música para películas: «No soy un compositor y tampoco tengo un pasado en la música clásica», afirma. Tras sus estudios de música clásica se rebeló contra ese destino e, inspirándose en las formaciones musicales Joy Division y The Stooges, cogió la guitarra eléctrica y se adentró en el post-punk durante la segunda mitad de los años 80.

Las entradas para este concierto se pueden adquirir ya por un precio de 40 euros, tanto en las recepciones del Centro Niemeyer y de Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón como llamando al número de teléfono 902 106 601 o a través de la plataforma de entradas de Liberbank.