El servicio de Urgencias de Sabugo se traslada de forma definitiva a El Quirinal En la entrada del centro de salud se explica que las urgencias son atendidas en El Quirinal. / P. BREGÓN La gerencia del Área Sanitaria III considera que con esta nueva organización se reducen los tiempos de espera de los pacientes RUTH ARIAS AVILÉS. Viernes, 30 marzo 2018, 03:33

Hace ya algunas semanas que el centro de salud de Sabugo ha recuperado su ritmo y ha estrenado las nuevas dependencias resultantes del proceso de reforma emprendido el pasado otoño para reorganizar los espacios de la planta inferior y mejorar la atención a los pacientes. No todos, porque la sala prevista para el servicio de Urgencias aún no ha sido ocupada y, según los planteamientos de la gerencia del Área III, no lo hará, ya que sobre la mesa está mantener el servicio en El Quirinal.

El pasado mes de octubre, cuando comenzaron las obras, las consultas urgentes que se realizan en horario de tarde se trasladaron al centro de salud de El Quirinal. Desde entonces, los pacientes de Sabugo han estado acudiendo allí para ser atendidos de distintas emergencias, lo mismo que hacen desde hace años en horario nocturno y durante los fines de semana, cuando el centro sanitario de la calle Fuero es el único que presta servicio.

El traslado ha supuesto una serie de ventajas tanto para los pacientes como para los profesionales de ahí que la gerencia valore mantener la situación tal y como está ahora. El hecho de que durante los últimos meses haya habido dos equipos de profesionales trabajando en el mismo recinto ha agilizado los tiempos de espera. Y por otro lado, si bien es cierto que para algunos vecinos de la zona de influencia del centro de salud de Sabugo acudir en caso de emergencia al de El Quirinal conlleva trasladarse a mayor distancia, para otros es inapreciable debido a la cercanía de ambas instalaciones.

Los dos equipos se turnan para salir a domicilios, y la consulta está siempre atendida

El Área Sanitaria III considera que se ha mejorado la atención a los pacientes, sobre todo debido a que los equipos han podido turnarse a la hora de atender emergencias a domicilio. Así, mientras un médico o una enfermera, o ambos profesionales, tenían que salir a una consulta fuera del centro de salud, el otro equipo podía continuar pasando consulta. Hasta entonces, con tan solo un equipo en cada ambulatorio, los pacientes que habían acudido a consulta se veían obligados a soportar largas esperas en la sala hasta que los profesionales regresaban de la atención en los domicilios.

La intención de la gerencia es poder mantener este sistema en funcionamiento. La idea ya se ha puesto sobre la mesa y, de hecho, las consultas de urgencias han seguido pasándose en el centro de salud de El Quirinal, pese a que el resto de las salas reorganizadas en el de Sabugo ya se han puesto en funcionamiento.

Estudio en otros centros

También se ha estudiado extender este plan de reagrupamiento a otros centros de salud, para poder agrupar a los profesionales, aunque se ha rechazado por la excesiva distancia entre los centros. En el resto de casos se ha primado la comodidad de los usuarios y el hecho de poder ser atendidos cerca de su domicilio.