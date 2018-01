Sesenta afiliados expresan su rechazo a la gestora y piden un «congreso democrático»

Sesenta afiliados del Partido Popular de Avilés difundieron ayer un comunicado en el que rechazan la gestora de Avilés y reclaman un «congreso democrático» para que «los afiliados elijamos a un presidente que tenga las mismas ganas que nosotros de ganar y que dirija este partido con la misma honorabilidad, respeto y cariño hacia él que profesamos los humildes afiliados de base».

En el comunicado expresan su respaldo al concejal Francisco Zarracina, asegurando que «por su carácter» no es capaz de la acción de la que se le acusa. Además, aseguran que en la acusación existen «circunstancias extrañas», como el hecho de que se divulgue después de que el edil expedientado reclame el congreso en público, la difusión de los hechos (de la que responsabilizan a la gestora y a la dirección regional) o que los testigos del episodio «no lo denunciasen inmediatamente y necesitasen tiempo para percatarse de la gravedad de los hechos».

«Me avergüenza la deriva del partido en la ciudad. Avilés se merece más», afirman las sesenta personas que subscriben un comunicados encabezado por José Troitiño Sánchez y donde aparecen militantes veteranos del Partido Popular como Monchi Fernández Palencia, los ex-concejales José Luis Garzón y Daniel Quirós, entre otros. El manifiesto se trasladará a la dirección nacional del PP «con la esperanza de que cese este despropósito».

«Me avergüenza la deriva del partido. Avilés se merece más», afirman los militantes

Los afiliados también expresan su sorpresa por la renovación de la gestora «a petición de su presidente, un señor de Gijón, que vive en Gijón y que no ha sido elegido por ningún militante de Avilés» discrepando abiertamente de que «funcione bien» la gestora. Así, aseguran que se han quedado «con pocos argumentos para defender la actuación de mi partido en Avilés. No cuentan con mi voto en un congreso que elija a mi presidente; ya no realizan actos públicos con los afiliados y, salvo contadas excepciones, ya no aparecen mis representantes en los periódicos para hacer propuestas sobre Avilés».

Los afiliados también lamentan que se «castigue a los concejales que trabajan» y se les «acuse del pecado original de trabajar por este partido y por esta ciudad en la época de presidencias anteriores».