«Siempre he hecho lo que he querido» Carlos Galán, con Víctor Manuel ayer en el Palacio Valdés. / JOSÉ PRIETO Víctor Manuel llena el Teatro Palacio Valdés para revelar detalles de su obra y animar a estudiantes a perseverar FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Viernes, 13 abril 2018, 04:11

No defraudó a nadie. Víctor Manuel llenó ayer el teatro Palacio Valdés en el acto central de la II Semana Cultural del Conservatorio para seguir el ameno diálogo en el que desveló detalles de su obra, recordó anécdotas de su vida y avanzó la letra de canciones como una hermosa 'Digo España' (todo un canto a la armonía y diversidad de la patria) que el próximo septiembre será una de las catorce canciones de su nuevo disco, el primero en diez años con temas nuevos, y el prólogo de una gira que comenzará entre febrero y marzo del próximo año. No faltó ni la despedida musical en la que, respaldado por Carlos Galán, el director del Conservatorio Municipal al piano, interpretó uno de sus temas queridos ('Para que te quieras y sepas que te han querido') y una versión de 'Asturias' con la que estuvieron apunto de romperse las muñecas.

En un diálogo con Carlos Galán y el periodista Eloy Méndez, Víctor Manuel reafirmó su idea de la importancia de la música como «instrumento de comunicación» en el que, una vez escuchada, las canciones se graban en la memoria y permanecen latentes hasta que se activan. Emocionado, recordó experiencias en este sentido con enfermos de Alzheimer, una realidad que ha conocido directamente en su madre.

No negó influencias y destacó su importancia, sobre todo al inicio. «Cuando empiezas, copias», afirmó. Alentando a los estudiantes a perseverar en su formación. Así recordó que con el dinero que ganó de los primeros concursos, dejó de estudiar, algo de lo que siempre se ha «arrepentido».

Víctor Manuel opinó con libertad. Defendió la Transición y elogió el compromiso político de los militantes del PC, «que siguen en la calle, defendiendo sus ideas». Criticó formatos como Operación Triunfo por «ser un poco engaño», ya que los procesos de selección «siempre están ahí», incluso cuestionó que la cooficialidad del asturiano «fuese una prioridad para Asturias», lamentando que su utilización como arma arrojadiza entre partidos políticos. Para él, una posible solución sería una consulta a los asturianos.

También defendió la libertad de los creadores. «La tentación del gobierno es la mano dura. Ellos mismos dan a conocer canciones sin interés», afirmó para defender la creación sin límites. «Vale todo. Otra cosa es cuando hay amenazas de muerte o cuestiones del Código Civil», comentó.

Incluso aseguró que él siempre había compuesto con «total libertad. Siempre he hecho lo que he querido. Me he equivocado yo solo», aseguró.

Compone sin rutina ni sistema, lo cual siempre lamenta. Aunque desveló que escribía rodeado de libros de poesía («es un arma secreta»), a los que recurre cuando se atasca en algún verso, cuando no encuentra la palabra precisa o la rima necesaria.

Con todo, sus obras beben de la realidad. 'Solo pienso en ti' nació de un artículo leído en Córdoba, cuando esperaba para un concierto. Un diario hablaba de una residencia para personas con discapacidad y en una foto aparecía una pareja (Mary Luz y Ángel) que, al terminar de trabajar salían a caminar de la mano por el jardín. De ese pie de foto nació un verso. Ayer, Víctor Manuel desveló que había conocido a la pareja, hoy un feliz matrimonio, con quienes mantiene contacto. Escribió 'El cobarde' en el Talgo de Madrid a Mieres tras leer un artículo de Oriana Fallaci sobre la Guerra del Vietnam.

También conserva relación con Julio Iglesias, compañero de gira enlos 70 por Galicia y que, en plena Transición, defendió a él y Ana Belén de unos falsos ataques a la bandera española. «Aún hoy hay gente que piensa que pisamos la bandera española en México, pero es mentira. Es una escena que no existe. Julio Iglesias vio la función y se lo dijo en ese momento al Gobierno. Es increíble lo que cuesta defenderse cuando te echan mierda», aseguró.