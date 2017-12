Siete grupos de Europa y Estados Unidos actuarán en la Factoría Cultural La banda sueca Hellsingland abrirá el 24 de enero un ciclo de conciertos que se desarrollará hasta mayo C. R. AVILÉS. Martes, 12 diciembre 2017, 01:48

Siete grupos de Suecia, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y el País Vasco componen el ciclo 'Factoría Sound', que se desarrollará de enero a mayo en el espacio escénico de la Factoría Cultural. El ciclo comenzará el 24 de enero con la actuación de Hellsigland Underground (Suecia), a la que seguirá la estadounidense Greasy Tree tres días después y sus compatriotas Delta Moon, el 24 de febrero. El 20 de marzo será el turno de The Brew (Reino Unido) y el 7 de abril lo hará Dead Bronco, una banda del País Vasco que ya ha actuado varias veces en bares de la ciudad. En su próxima visita presentará nuevo disco ( 'Driven by frustration') y nuevo sonido. El 21 de abril está programado el concierto de Sven Hammond (Países Bajos) y, por último, el 5 de mayo tocará Them Dirty Roses (Estados Unidos).

El grupo de rock&roll Hellsingland Underground incluye a Avilés en una gira por España que comenzará el 17 de enero en Barcelona. En principio iba a actuar en Gijón, pero finalmente lo hará en Avilés.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, destacó que «en su primera año de vida, el ciclo musical 'Factory Sound' se ha consolidado como un espacio de referencia en el norte de España para la música en directo y así es reconocido ya en medios especializados. Era nuestro objetivo cuando lo pusimos en marcha y estamos muy satisfechos». La concejala confirmó que el gobierno seguirá respaldando y apostando por esta oferta musical.