Siete meses de impagos al técnico Iván González tienen bloqueado al Real Avilés

Como viene siendo habitual desde su llegada definitiva al club en 1997, José María Tejero también vive una época difícil como presidente y máximo accionista del Real Avilés. Además de las conocidas deudas con Hacienda, Seguridad Social y Ayuntamiento de Avilés, que para las cifras que se mueven en el mundo del fútbol no son excesivamente altas, siete meses de impagos al exentrenador del juvenil, Iván González, han propiciado que la Federación de Fútbol del Principado tenga bloqueada cualquiera acción del club en lo referente a licencias federativas.

De este modo, el Real Avilés no puede tramitar las fichas ni de jugadores ni técnicos, lo que supone que el club no solo no puede hacer fichajes, sino que tampoco puede hacer ficha del primer equipo a jugadores del filial o del juvenil, para así cumplir con solvencia con la normativa de tener siempre al menos siete jugadores del primer equipo sobre el terreno de juego, circunstancia que trae de cabeza al entrenador José Luis Díaz 'Xiel' desde hace varias semanas.

Para aliviar las maltrechas cuentas del club, José María Tejero dio la orden de abonar hace unos días unos 2.500 euros a la Federación en concepto de mutualidad, dentro de una operación que no quedará solventada hasta que Iván González perciba los siete meses adeudados. En ese sentido, aunque cuatro de ellos se produjeron con IQ Finanzas al frente de la gestión del club, el preparador local firmó su contrato con Real Avilés CF, SAD, por lo que es el club el encargado de abonar toda la cantidad.

Tejero podría solucionar la situación negociando con el entrenador un pago fraccionado de la deuda, algo que podría suceder la próxima semana. En lo deportivo, el Real Avilés está luchando este curso por mantener la categoría en Tercera.