Silvia Marsó, protagonista del teatro musical '24 horas en la vida de una mujer' en Avilés Imagen promocional de la obra musical. / CENTRO NIEMEYER El auditorio del Centro Niemeyer acoge el viernes esta obra dirigida por Ignacio García y basada en la novela homónima de Stefan Zweig LA VOZ DE AVILÉS AVILÉS Lunes, 21 mayo 2018, 12:07

Silvia Marsó y su compañía presentan el viernes 25 de mayo a las 20:30 en el Auditorio del Centro Niemeyer el espectáculo musical '24 horas en la vida de una mujer', basado en la novela del prestigioso escritor austriaco Stefan Zweig y dirigido por Ignacio García.

Un trío musical de piano, violín y violonchelo pondrá la música en directo para esta obra en la que Felipe Ansola y Germán Torres acompañarán a la actriz en esta historia que nos conducirá hasta el Casino de Montecarlo, la Riviera, la Costa Azul, la antigua Viena…, haciendo que el público se adentre en una historia sobrecogedora, tórrida y trepidante con unos personajes cargados de fuerza que se debaten entre el bien y el mal, entre la moral y las más profundas pasiones.

Así, '24 horas en la vida de una mujer' presenta a Mrs. C, quien trata de huir de una profunda depresión tras la muerte de su esposo mientras observa en el Casino de Montecarlo a un joven jugador que esa noche pierde todo su dinero en la ruleta. Desesperado el joven abandona el casino y ella, tras seguirlo, consigue evitar su suicidio. Compasiva le ofrece pagar su alojamiento esa noche y darle una cantidad para que abandone Montecarlo al día siguiente y pueda saldar sus deudas. Al llegar al hotel el joven se aferra desesperadamente a aquella mujer a la que considera su salvadora y Mrs. C conmocionada y ante el temor de que el joven intente de nuevo suicidarse, decide no separarse de él durante las siguientes 24 horas...

El director de la obra, Ignacio García, asegura que esta adaptación «en formato de teatro musical de Christine Khandjian y Stéphane Ly-Coug, apuesta por el género desde un contexto delicado y de cámara, basado en un excepcional trabajo de actores sobre el profundo texto de Zweig, en el que la música original de Sergei Dreznin y el planteamiento visual de Arturo Martín Burgos en la escenografía, Juanjo Llorens en la iluminación y Ana Garay en el vestuario, permitirán al espectador, vivir ese torbellino, ese delirio que apenas dura veinticuatro horas, pero que transforma a los protagonistas para siempre».

Stefan Zweig (Austria, 1881 - Brasil, 1942) Considerado uno de los mejores escritores de su época (El mundo de ayer, Carta de una desconocida, Momentos estelares de la humanidad), sufrió la represión y el oprobio de ver sus obras prohibidas y reducidas a cenizas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La dramática situación de exilio le obligó a llevar una existencia errante (Londres, Bath, París, Nueva York) y aunque cultivó amistad con personalidades como Máximo Gorki, Albert Eins­tein, Rainer María Rilke, Auguste Rodin, o Arturo Toscanini; Zweig, incapaz de aceptar el naufragio de su sueño europeísta y profundamente hundido por su prolongado destierro, tomó la decisión de suicidarse en Petrópolis junto a su esposa Lotte en 1942, cumpliéndose este año el 75 aniversario de su muerte.

Ignacio García. Ha sido nombrado recientemente director del Festival Internacional de Almagro. Se licenció en dirección de escena en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Ha sido galardonado con diversos premios y reconocimientos como el Premio al Mejor Director de la Asociación de Directores de Escena de España o el I Certamen de Creación Escénica Organizado por el Teatro Real de Madrid. Ha dirigido montajes teatrales como: 'La cuadratura del círculo' de Kataiev, 'Los empeños del mentir', de Hurtado de Mendoza y Quevedo, 'Los empeños de una casa', de sor Juana Inés de la Cruz, 'Flor de otorño', de Rodríguez Méndez, 'En el oscuro corazón del bosque', Alonso de Santos, 'En la roca' de Ernesto Caballero, o 'Las Meninas', de Ernesto Anaya, entre otras muchas.

Silvia Marsó es una actriz con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. En las tablas ha participado en todos los géneros: comedia, drama, tragedia, teatro musical, verso clásico, clown… Ha trabajado con directores de la talla de Andrés Lima, Miguel Narros, Adolfo Marsillach, Sergio Peris-Mencheta, Natalia Menéndez, Amelia Ochandiano, Juan Carlos Pérez de la Fuente, etc. Ha protagonizado obras como 'El zoo de cristal', de Tennessee Williams (premio Rojas de Teatro como mejor actriz 2016), 'Yerma' de Federico García Lorca (Premio Recoletos-Meliá como mejor actriz 2012), 'Casa de muñecas', de Ibsen (Premio Ercilla y Teatro Rojas como mejor actriz 2010), etc.

Como productora teatral estrenó 'Tres versiones de la vida', de Yasmina Reza, 'Aquí no paga nadie', de Darío Fo y recientemente 'La puerta de al lado', de F. Roger Lacan. En 'Te quiero eres perfecto, ya te cambiaré' (Premio Max 2001 Mejor Espectáculo Musical) desarrolló su faceta como actriz-cantante. En cine, destacan sus trabajos en las películas: 'La conspiración' de Pedro Olea, 'Los muertos no se tocan, nene', de José Luis García Sánchez, 'Amor, curiosidad, prozak y dudas', de Miguel Santesmases, etc.

Las entradas para '24 horas en la vida de una mujer' están a la venta con un precio de 23 euros y se pueden adquirir en Centro Niemeyer (Avilés), Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón) y CITPA (Oviedo), en el teléfono 902 106 601 y en Liberbank – entradas (www.liberbank.es).