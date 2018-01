Los sindicatos advierten de la precariedad del mercado laboral José Manuel Baltar (CCOO) , la alcaldesa Mariví Monteserín, Iñaki Malda (UGT) y Pedro Luis Fernández, de FADE, durante la firma de la evaluación del pacto social en el Ayuntamiento de Avilés. / MARIETA El presidente de la Cámara señala que «la prioridad es que todo el mundo tenga trabajo, luego habrá que mejorar el empleo» J. F. G. AVILÉS. Viernes, 5 enero 2018, 01:29

Los sindicatos apelan a la precariedad laboral, sostienen que la recuperación económica aún no ha llegado a las familias y entienden que las cifras de desempleo no reflejan la realidad. «Dicen que el nivel de crecimiento y la productividad están en valores similares a los de antes de la crisis. Si es cierto, que no lo niego, también lo es que hay dos millones de trabajadores menos y que el empleo es precario, con salarios bajos y contratos de corta duración. Incluso de un día o de prácticas, sin remunerar», lamenta Iñaki Malda, secretario comarcal de UGT.

Como ejemplo de la situación que describe se refiere «a los falsos autónomos, gente que aún haciendo el mismo trabajo que antes ahora tiene que pagarse sus costes laborales y renunciar a sus derechos, y nos los venden como emprendedores. También hay trabajadores que se dan de alta y de baja dos veces en un año en la Seguridad Social, se contabiliza como dos nuevos empleos, cuando no es así. Intentan hacernos ver lo que no es. La clase trabajadora no ha parado de empobrecerse en los últimos años. Si hace diez o quince los sindicatos afeábamos que se pagasen sueldos de mil euros, ahora ese es el objetivo, y encima tratan de convencernos de que el resultado es positivo».

José Manuel Rodríguez Baltar, su homólogo en CC OO, tampoco ve espacio para el optimismo. «Donde antes había un trabajador indefinido a jornada completa y un sueldo digno ahora hay dos o tres a tiempo parcial con salarios miserables. No es que se haya creado más trabajo, es que se ha repartido». Baltar reclama una subida salarial. «Si la economía crece por encima del 3% lo lógico sería se refleje en el empleo, en los convenios colectivos y en las pensiones. Hasta el presidente de la CEOE, Juan Rosell, dijo hace poco que había llegado el momento de subir los salarios. Es la única manera de evitar que las familias lo sigan pasando mal para llegar a fin de mes y de fomentar el consumo y por extensión, la economía», manifestó. En cuanto a la caída del desempleo en Avilés, «no se traduce en empleo en la misma proporción. Hay que tener en cuenta el descenso de la población y su envejecimiento».

Suelo industrial

Francisco Menéndez, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, admite que los sueldos no son los que le gustarían y que las cifras de paro continúan siendo elevadas. «Ahora bien, para valorar dónde estamos hay que mirar de dónde venimos, y Asturias viene de muy atrás». Con todo, «creo que la prioridad es que todo el mundo tenga trabajo, e indudablemente después habrá que mejorar el empleo, tanto a nivel de retribuciones como de popularidad. Pero toda vía queda mucho empleo por recuperar».

En el caso de Avilés, «sin suelo para desarrollar polígonos industriales, será difícil crear empleo y fijar población, y no podemos esperar a que se libere el del baterías, proceso que llevará años». Como nota positiva señala al Parque Tecnológico Isla de la Innovación. «Tenemos que apostar fuerte por él», concluyó el presidente de la Cámara de Comercio.