«La sociedad debe ser más tolerante hacia el consumo de marihuana» Miembros de Diañu Seeds con el diputado Enrique López. / PATRICIA BREGÓN El diputado de Podemos Enrique López visitó ayer la asociación cannábica avilesina Diañu Seeds, entidad que en un año ha captado 128 socios B. MENÉNDEZ AVILÉS. Jueves, 13 julio 2017, 01:20

Enrique López, diputado de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias, visitó ayer la asociación cannábica Diañu Seeds, uno de los dos clubes presentes en la ciudad donde sus miembros se pueden reunir para consumir y debatir sobre la legalización de la marihuana. En total, en Asturias el número de entidades de este tipo asciende a once y cada una acumula una media de cien socios, 128 concretamente en el caso de Diañu Seeds, que comenzó su actividad hace apenas un año.

La jornada de ayer constituyó por tanto un importante paso para ellos, ya que se pusieron en contacto con los representantes políticos para explorar posibles soluciones a un entuerto que parece no encontrar fin en España. «Los representantes de estas asociaciones ya se mostraron muy interesados en hablar con nosotros antes de la iniciativa parlamentaria que intentamos sacar adelante», explicaba ayer López en referencia a la proposición no de ley para la normalización del uso de la marihuana impulsada por Podemos hace un mes en el parlamento asturiano y que, finalmente, no se aprobó.

Pese a este revés, los defensores de la legalización de la marihuana no cesan en su empeño por conseguir lo que ellos consideran «un avance necesario en el contexto social actual». «Hay que respaldar todas las iniciativas propuestas desde estos grupos con tal de dar pasos definitivos y normalizar su situación, ya que actualmente están sometidos a una inseguridad jurídica muy notable», aseguraba el diputado, que a su vez recordó que «países muy avanzados ya han normalizado la comercialización».

«Somos afortunados porque no hemos tenido ningún incidente», afirma el presidente«Países muy avanzados ya han normalizado la comercialización», defiende el político

Tanto López como Israel Fernández, presidente de Diañu Seeds, condenan los prejuicios y acusaciones vertidas normalmente hacia estos colectivos. «No es la primera vez que se les acusa de tráfico de drogas», ejemplificaba el político, quien hizo un llamamiento a la tolerancia social. «Esto no solo se soluciona con unas leyes más flexibles, también hace falta que la sociedad empiece a ser más tolerante hacia el consumo de cannabis», señaló.

Aunque la proposición no de ley impulsada en Asturias por Podemos no saliese adelante, Enrique López cree que «a nivel nacional cada vez se nota un ambiente político más favorable, ya que por ejemplo el PSOE de Madrid presenta una actitud no prohibicionista mientras que aquí se mostraron contrarios a que prosperase nuestra iniciativa». Con todo, el diputado cree que «al estar debatiendo sobre un tema concerniente a la salud pública, la solución será estatal o no será».

Independientemente de la evolución de esta lucha, Fernández asegura que en el último año en Avilés se han sentido «muy seguros». «No nos podemos quejar, hemos sido bastante afortunados porque no hemos tenido ningún incidente; tanto la Policía como el Ayuntamiento no nos han puesto impedimentos premeditados, simplemente se han limitado a llevar a cabo sus inspecciones rutinarias», celebraba ayer el responsable.

Gracias a esta normalización a nivel local, desde Diañu Seeds han podido trabajar en su próximo proyecto conjunto con el resto de asociaciones regionales: la creación de una planta procesadora de cáñamo que permita utilizar el 100% de cada planta. Los clubes defienden que esta iniciativa permitirá «desarrollar una nueva industria más limpia».