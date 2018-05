Solo los no adscritos no apoyan personarse en el 'caso Pokemon'

El otro punto candente del orden del día se refería a la comisión abierta para investigar posibles irregularidades en la contratación de la empresa Aquagest, hoy Asturagua, como socio privado del Ayuntamiento en Aguas de Avilés, la empresa mixta que gestiona el servicio de abastecimiento y saneamiento. En realidad son dos puntos. En el primero se debatirán y aprobarán las conclusiones, que recogen que «en ningún caso se han detectado informes técnicos desfavorables o que sean contradictorios con las decisiones políticas votadas ni injerencia política en los procesos de elaboración técnica de cualquier tipo». Al mismo tiempo, acuerdan personarse en la causa abierta en el Juzgado Número 1 de Lugo por el 'caso Pokemon', presuntos favores concedidos por Aquagest a políticos a cambio de votos para adjudicarse servicios.

El Ayuntamiento de Avilés no figura como investigado, aunque así, a nivel particular, tres exconcejales, Miguel Ángel y Elena Villalba, ambos de la extinta Asia, y Carmen Vega, del PP, Joaquín Aréstegui, su marido y expresidente de la junta local de este último partido, y seis exrepresentantes de Aquagest en el consejo de Aguas de Avilés.

La personación se votará tras las conclusiones. Recogen que «en aras de la transparencia», el Ayuntamiento ejercerá como acusación «como parte interesada». Ayer, en la comisión, votaron a favor todos los grupos municipales mientras que los dos no adscritos lo hicieron en contra. «Ejercer la ocasión requiere ser perjudicado, y la comisión ha puesto de manifiesto que el Ayuntamiento no ha incurrido en ningún delito ni nada que se le parezca. Personarse puede dar a entender lo contrario, y si algún partido está interesado que se lo pague de su bolsillo, no del de todos», argumentó Alfonso Araujo.