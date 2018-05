«No solo le arrea, sino que se ensaña con el perro», acusa la Fiscalía El acusado se tapa el rostro, esta mañana, en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Avilés. / MARIETA C. DEL RÍO Martes, 8 mayo 2018, 11:23

V. F. G., acusado de maltrato animal por supuestamente haber pegado con un bastón al perro de un vecino en la finca de este segundo en Valliniello, ha negado hoy los hechos. Sentado en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal Número 1, en Avilés, afirmó que él pasaba por un camino público cuando el animal, que estaba atado a un árbol con una cuerda larga y extensible, se acercó hasta el borde mismo ladrando. «Me asusté, me alarmé e hice así» y acompañó su declaración con el alzamiento de un brazo, en el que aquel día llevaba un bastón. «Yo no he tocado al perro (...). Yo no lo toqué, para nada, ni mi bastón», insistió varias veces.

El acusado aseguró que su vecino «no nos quiere dejar pasar por un camino público y pone el perro largo»(sic), aclaró.

La acusación particular pidió el visionado de las imágenes de la cámara de seguridad que el propietario del terreno y del perro había instalado porque, según aseguró en el plenario, «V. dejaba abierta la portilla, dándole patadas, y el perro se escapaba». Por eso tenía al animal atado, aunque le hubiera gustado dejarlo libre por el terreno.«(Ccomo le abría la portilla) igual se escapaba y yo quería evitar incidentes», advirtió. Aseguró, asimismo, que la cuerda que lo ataba solo permitía llegar al perro a tres metros del camino y negó que el día del presunto maltrato la cadena fuera otra más larga.

Tras el visionado de las imágenes, para el Fiscal no fue necesario escuchar más testimonios. «Lo que está a la vista no necesita explicación», resumió. «No solo le arrea, sino que se ensaña reiteradamente por dos veces, su testimonio no tiene verosimilitud, miente descaradamente», afirmó. Solicita una pena de de nueve meses de prisión y la prohibición de mantener relaciones, profesionales o no, con animales durante dos años y tres meses. La acusación particular, ejercidad por Lía Lemos Manso, eleva esta última hasta los tres años y pide, además, que se le prohíba acercarse a diez metros de la entrada de la finca.

La defensa de V. F. G., a cargo de Antonio Urrutia, pide la libre absolución porque asegura que en las imágenes no se ninguna agresión. «No se ve en ningún momento que le pegue, sí que se mueve el árbol», con lo que su cliente «solo pretendía asustarlo», afirmó el letrado. Remarcó que ese día la cadena del perro era más larga y que su dueño «pretende apoderarse de un camino público». Añadió que no se habían aportado fotografías con las lesiones del animal y que el veterinario lo atendió cinco días después, algo que «no entendemos si las lesiones fueron tan graves».

El juicio ha quedado visto para sentencia.