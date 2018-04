«Sorprende que piense que Avilés no se ha visto salpicada» IU esperaba que la exalcaldesa «hiciese un mínimo de autocrítica del proceso y de lo que significa que Avilés aparezca en la trama» J. F. G. AVILÉS. Sábado, 7 abril 2018, 03:40

Las explicaciones de Varela no convencieron ni a Somos, ni a Ganemos ni a Llarina González, portavoz de IU y su representante en la comisión del agua. «Nos sorprende mucho que siga pensando que Avilés no se ha visto salpicada por la trama del agua. Debe ser que no se ha leído los autos. Hay seis exconsejeros de Aquagest en Aguas de Avilés y tres concejales y un político que durante muchos años fue el presidente del PP local que presuntamente recibieron dinero de la empresa a cambio de votos y que están siendo investigados judicialmente», señaló.

González esperaba que «con la perspectiva que da el tiempo mantuviese una postura diferente, que al menos hiciese una pequeña autocrítica del proceso de privatización y de lo que supone que Avilés aparezca en la trama. Pero no, la ha defendido a capa y espada. Dijo que volvería a actuar de la misma manera. Significa que no haría nada para evitar que tres exconcejales y seis exconsejeros terminasen siendo investigados por la trama del agua, y es muy grave».

A su juicio, la exalcaldesa «habló de la corrupción en términos abstractos, cuando no es así. La corrupción no es como la gripe, algo que viene sin más. Si la hay es porque hay corruptos y corruptores. No vale decir que tuvimos la mala suerte de que saliesen aquí como las ranas de Esperanza Aguirre. Aquagest compraba voluntades, y hay dos juzgados que están investigando a exconcejales de este Ayuntamiento y a exmiembros del consejo de administración de Aguas de Avilés. Cuando termine esta comisión unos concluirán que esta realidad es completamente ajena al proceso de privatización del agua en Avilés y otros pensaremos que es un escándalo», concluyó la portavoz de IU.

El martes

La ronda de comparecencias se cerrará el martes. En esta ocasión los citados son la empresa Asturagua, mediante un representante, y el técnico municipal que excusó su ausencia el pasado miércoles, cuando se celebró la primera de las sesiones con la comparecencia de tres sus compañeros. Al igual que Constantino Álvarez y que Luis Ramón Fernández Huerga, los empleados municipales también tienen la obligación de acudir.

Las explicaciones que ofrecieron entonces no convencieron a IU y a Somos, para quienes quedó reflejado que hay indicios para sospechar que se han cometido irregularidades. El PP y Ciudadanos, que en su día aprobaron la constitución de la comisión, no apreciaron por contra atisbos de irregularidad. Ambos volvieron ayer a pasar de puntillas por la comisión.