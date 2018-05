Somos, IU y Ganemos piden que Fomento estudie soterrar la Arteria del Puerto La propuesta plantea que se soterren conjuntamente vías del tren y la carretera para darle al puerto una salida directa a la autopista. / MARIETA Defienden hoy en el Pleno que el plan de los arquitectos Enrique y Marcos Balbín se analice junto a la Ronda Norte YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Jueves, 24 mayo 2018, 04:11

Soterrar las vías y hacer lo mismo con la carretera del puerto de forma paralela. Esta es la propuesta que los arquitectos Enrique y Marcos Balbín dieron a conocer el pasado mes de abril en un acto organizado por la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y esta es la alternativa que los grupos municipales de Somos, Izquierda Unida y Ganemos quieren que se incluya entre las que se analicen, junto a la Ronda Norte, por parte del Ministerio de Fomento y el Principado para dar solución a los tráficos portuarios en la margen izquierda de la ría.

Los tres partidos de izquierdas defenderán hoy en el Pleno que el Ayuntamiento solicite incluir en ese estudio este proyecto porque entienden que si no se hiciera podrían producirse posteriormente reclamaciones judiciales. «Es sabido que la Ley 21/2013 de evaluación ambiental obliga al estudio de todas las alternativas posibles. Es por ello que para prevenir problemas de impugnaciones futuras, que vuelvan a paralizar el desarrollo de esta importante infraestructura, presentamos esta propuesta», apuntan los grupos en la exposición de motivos de la moción.

A la vez aclaran que ello no significa dar su apoyo a que sea este proyecto el que se ejecute finalmente por parte del Ministerio de Fomento, «solo pedimos que se estudie también junto al resto, hasta que no sepamos qué señalan los técnicos no nos inclinamos por una u otra propuesta», señala Covadonga Barroso, de Ganemos.

Enrique Balbín, autor del PGOU de Avilés del año 1986, defendía el mes pasado su planteamiento señalando que, en su opinión, «la llamada Ronda Norte no debe existir, es un error. No hay que dar un rodeo de diez kilómetros, sino que hay que salir directamente desde la ría hasta la autopista soterrando la Arteria del Puerto». Para ello se aprovecharía ya el soterramiento que se plantea de las vías y la nueva carretera discurriría desde el puerto hasta enlazar con la autopista, antigua 'Y'.

Ya en 2008, cuando se presentó el primer proyecto de los nuevos accesos al puerto por la margen izquierda de la ría, Balbín cuestionaba en enlace en la Variante. El arquitecto decía sobre la nueva carretera que «su objetivo es claro y todos lo compartimos: sacar el tráfico del puerto de la ciudad. Pero por eso no podemos llevarlo a la Variante de Avilés que, en realidad, es una ronda de tráfico urbano, donde los dos sentidos de circulación se encuentran separados por una línea de pintura. No podemos aumentar el tráfico de esa carretera, la conexión debe buscar la autovía. No tiene sentido hacer una obra de gran envergadura para caer en la Variante».

La moción de Somos, IU y Ganemos se refiere precisamente a esta opción que defiende el estudio de Balbín, de la que dice que cuenta con el aval del Laboratorio de Análisis Económico Regional de la Universidad de Oviedo, recordando que de llevarse a cabo «evitaría el futuro desdoblamiento de la Variante de Avilés».

«Un proyecto de ciudad»

Llarina González, la portavoz de Izquierda Unida, insistía en que «no unir al estudio que va a realizar Fomento esta alternativa podría llevar a una nueva parálisis de un proyecto que año a año se ha ido retrasando por las malas gestiones, por lo que presentar esta moción es un ejercicio de responsabilidad por nuestra parte». Arremetió contra el equipo de gobierno socialista que, «hasta ahora, no nos ha presentado nada, nos hemos enterado de las propuestas para esta carretera prácticamente a la vez que la prensa», lamentó.

Cree que el PSOE está equivocado con este planteamiento que excluye a su partido y el resto de los de izquierdas porque «estamos hablando de un proyecto de ciudad y no de partido, y todos los grupos deberíamos de participar en su diseño porque si dejan de gobernar el año próximo podrían estar hipotecando nuevamente la ejecución de la obra ya que el nuevo gobierno local puede no compartir la alternativa elegida».

En este mismo sentido, David Salcines, portavoz de Somos, indicó que «cuando este equipo de técnicos encabezados por los arquitectos presentó la alternativa del soterramiento de la carretera el mes pasado llamó especialmente la atención la ausencia del equipo de gobierno en el acto». Para él, parece que el proyecto para mejorar los accesos al puerto «ya está elegido de antemano, porque el PSOE solo habla de la Ronda Norte, que es una de las alternativas, y no del acceso al puerto en la margen izquierda de la ría que puede incluir varias opciones».

Siguiendo con ese argumento, consideró «curioso» que cuando se ha planteado por el Ministerio y el Principado las alternativas a estudiar se incluya «el proyecto que ha descartado Castrillón y, sin embargo, no se recoja esta alternativa de soterrar la carretera». En su opinión, «ante un proyecto de ciudad tan importante como es esta infraestructura, Avilés no está para desperdiciar o vetar talentos, sino para sumar todo lo que se pueda».

Salcines también lamentó que el gobierno socialista «no haya hecho hasta ahora ninguna autocrítica, a pesar de reconocer su culpa de que no se haya podido construir esta conexión del puerto con la autopista hasta el momento».

Para los arquitectos, soterrar la Arteria del Puerto permitiría diseñar el Avilés del siglo XXI. En su opinión, su planteamiento permitiría un mejor desarrollo de la Isla de la Innovación «con nuevas viviendas, un polígono terciario en el entorno del Niemeyer con servicios y actividad comercial y de ocio y una estación de ferrocarril con línea hasta Raíces, Salinas, Piedras Blancas y el Aeropuerto por un lado y a Oviedo y Gijón por otro. Sería el nuevo centro de una ciudad que va desde el aeropuerto hasta Cancienes con el Niemeyer como cabecera».