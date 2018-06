El PP reclama a Fomento avances en la Ronda Norte y en el soterramiento Xxxx. / PATRICIA BREGÓN Fernández exige que «se mantengan las hojas de ruta» establecidas por De la Serna y anuncia un paquete de «propuestas estupendas» para Avilés J. F. GALÁN AVILÉS. Viernes, 15 junio 2018, 03:17

La presidenta del Partido Popular de Asturias, Mercedes Fernández, emplaza al nuevo titular del Ministerio de Fomento, José Luis Ábalos, a que mantenga las hojas de ruta de los proyectos que prevén construir una nueva carretera de acceso al puerto y soterrar el tramo urbano de las vías del tren.

Ambos «quedaron muy bien encaminados y con un alto grado de consenso por el anterior ministro -el popular Íñigo de la Serna-. Esperemos que no haya ninguna duda en los plazos ni en la cuantificación presupuestaria, porque cuando los socialistas llegan a los ministerios paralizan los asuntos de Asturias y Avilés», señaló durante una visita que realizó ayer a la ciudad. El objeto era perfilar el proyecto del PP de cara a las próximas elecciones municipales. Será presentado en septiembre, y según manifestó contiene «propuestas espectaculares que no dejarán indiferente a nadie. Marcarán un antes y un después».

Candidatura

Fernández no concretó ninguna de ellas ni desveló el nombre del próximo candidato a la alcaldía «porque todavía no es el momento. Lo que tenemos es una cartera de iniciativas estupendas que persiguen dinamizar Avilés, una ciudad que está muerta porque los socialistas no aportan nada nuevo. Vamos a demostrar que es posible hacer una nueva política municipal que va a ilusionar de forma espectacular a los ciudadanos», enfatizó.

«La prioridad ahora es el congreso extraordinario del partido a nivel nacional, y después ya tocarán las nominaciones para la selecciones municipales y regionales de candidatos, por lo tanto ahora esto no toca», añadió la presidenta de los populares, que se mostró esperanzada en que la persona asuma la presidencia del partido «conjugue el liderazgo interno con la confianza de los españoles». Algo que, sostiene, consiguió Mariano Rajoy al frente del PP y del Gobierno de España.