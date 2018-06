El Ayuntamiento de Avilés subvencionará las obras de edificios antiguos que no superen la inspección Gran parte de los edificios que tienen que pasar inspección están en los barrios. / MARIETA El Pleno pide al Principado una moratoria para que los inmuebles con más de cincuenta años presenten el informe técnico YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Viernes, 22 junio 2018, 04:36

A menos de una semana para que venza el plazo para que los inmuebles con más de cincuenta años de antigüedad presenten el Informe de Evaluación del Edificio (IEE), la cuestión volvió a ocupar parte de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Avilés celebrada ayer. En esta ocasión fue Ganemos quien presentó una moción para que la Corporación inste al Principado a establecer una moratoria de seis meses para que las comunidades de propietarios aporten esa documentación obligatoria. Todos los partidos apoyaron la propuesta y el equipo de gobierno anunció, además, que se establecerán subvenciones para aquellas comunidades que se vean obligadas a realizar obras en sus fachadas en relación a la eficiencia energética.

En Avilés hay más de 1.200 inmuebles que deben presentar este informe situados fundamentalmente en los barrios de la ciudad. El concejal de Promoción Económica y Licencias, Manuel Campa, recordó los pasos dados por el Ayuntamiento desde que el Principado publicó el decreto que desarrolla esta ley estatal de 2013. Además de publicar el censo de viviendas para que las comunidades de propietarios puedan saber si les corresponde efectuar este informe técnico sobre el estado del edificio, también se han mantenido reuniones con las asociaciones de vecinos para explicarles la normativa y los pasos a seguir. «Entendemos que fue la mejor forma de llegar fácilmente a las comunidades», explicó el edil socialista. Según dijo, esto también permitió «abaratar precios del informe, porque veíamos que las solicitudes de forma individual les salían más caras».

En cuanto a las ayudas para los propietarios, Campa explicó que ya se han establecido las subvenciones al pago del informe en la nueva convocatoria que ha sacado el Ayuntamiento, pero también anunció que «vamos a modificar las bases del plan de fachadas para atender a las obras que tengan que hacer después estas comunidades».

Ganemos y los tres concejales no adscritos ya anunciaron en el debate plenario que el equipo de gobierno tendrá su apoyo para realizar modificaciones presupuestarias si fuera necesario para hacer frente a este tipo de subvenciones. El concejal de Ganemos, Agustín Sánchez, recordó que precisamente esta normativa afecta especialmente «a los barrios con familias más humildes».

El informe técnico establecerá las obras que deben realizar las comunidades de propietarios para mejorar la eficiencia energética, la seguridad del inmueble o la accesibilidad. El concejal de Promoción Económica y Licencias, que no aportó datos concretos, dijo ser consciente de que habrá muchos informes desfavorables, pero también recordó que algunas medidas como la de accesibilidad no son obligatorias y que otras contarán con unos plazos de ejecución que no serán urgentes. En todo caso, defendió que «el informe permitirá que afloren los problemas de los edificios y una vez subsanados abaratará el mantenimiento en el futuro».

Por su parte, Somos criticó el mensaje en los últimos meses del equipo de gobierno sobre la aplicación de esta normativa en la ciudad. Su portavoz, David Salcines, dijo que «nos venían diciendo que todo iba bien y como muchas veces en urbanismo, la realidad desmiente lo dicho». Mientras, la portavoz adjunta del PP, Ana Bretón, aseguró que de no aprobarse la moratoria que pide Avilés «muchos avilesinos se verán perjudicados».