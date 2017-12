The Surfin Limones trae a la Factoría Cultural el sonido punk surf de su disco ‘Apolo I’ Actúan mañana sábado a las diez de la noche y la entrada es gratuita hasta completar el aforo Y. DE LUIS Viernes, 8 diciembre 2017, 04:35

Los mallorquines The Surfin Limones cierran su gira de 2017 en Avilés. Lo hacen mañana sábado con un concierto en la Factoría Cultural en el que repasarán su primer trabajo discográfico, ‘Apolo I’. Un disco en el que con su particular género punk surf reflexionan sobre el amor, el desamor, las drogas, la libertad, la vida y la muerte, poniendo siempre el surf como epicentro vital del individuo.

El concierto comenzará a las diez de la noche y la entrada es gratuita hasta completar el aforo. The Surfin Limones grabó este disco en enero y desde entonces ha actuado en salas y festivales de toda España. Entre concierto y concierto ha sacado tiempo para preparar su segundo trabajo en estudio, ‘Stereocosmic’, donde el grupo sigue profundizando en la búsqueda de sus propios sonidos. Con el cierre de la gira se meterá de lleno en esta nueva aventura musical, que muy pronto verá la luz.

The Surfin Limones nació hace tres años como Los Grandes Héroes del Rock and Roll Surf. No adopta su actual nombre hasta meses después de sus inicios como banda. El trío comenzó versionando con un peculiar estilo punk temas de leyendas de la música surf como The Ventures, The Beach Boys o Dick Dale. En esos primeros momentos iban provistos de trajes elegantes y máscaras de lucha libre mejicana. Pronto decidieron ampliar su visión musical a través del rock and roll y un enérgico powerpop con tintes fronterizos, que han dado un peculiar carácter indie-rock a este trío.

En el concierto de hoy sonará el powerpop de ‘Lola’, el rock de ‘Al otro lado’ o el surf instrumental de ‘Caravanas’, temas incluidos en el primer disco del grupo.