Talento con discapacidad Clausura del proyecto Enfoca Talento-D, ayer, en la Escuela de Emprendedoras. / PATRICIA BREGÓN Trece mujeres participan en un taller de habilidades interpersonales que promueve su empleabilidad C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 1 junio 2018, 03:43

La discapacidad física de Juani Ramírez nunca le supuso ningún impedimento a la hora de trabajar como profesora o de llevar su propia correduría de seguros. Pero llegó el desempleo y, conforme se alargaba la búsqueda de trabajo, perdía la confianza en sí misma. Así llegó al Centro Europa, sin trabajo y «con la autoestima muy baja porque me iba a encontrar con gente mucho más joven». La sorpresa ha sido descubrir que su edad, su cualificación, su experiencia y una serie de habilidades que había olvidado son sus armas y «a estas alturas me he dado cuenta de que puedo ofrecer muchas cosas».

Ella es una de las trece mujeres con discapacidad que, a lo largo de siete meses han recibido noventa horas de formación para el desarrollo de habilidades interpersonales en el proyecto Enfoca-Talento D, organización por Inserta Empleo, Fundación de la ONCE, en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

«El proyecto me interesó y me apunté enseguida, ha sido una experiencia súper positiva, con la que hemos aprendido a trabajar unas habilidades interpersonales que, a veces, desconoces o ni sabías que tenías. Es un subidón de autoestima, te empoderan», explicaba ayer una Juani renovada que ahora afronta la búsqueda de empleo con mucha más energía.

Como ella, a Pilar Dionisio, ingeniera industrial mecánica, su epilepsia le impide sacar el carnet de conducir, lo que supone una considerable limitación en la búsqueda de trabajo. Ahora disfruta de una beca en Daorje en la que es su primera oportunidad profesional en su sector. «El taller ha sido muy productivo y enriquecedor. Hemos tenido el apoyo de la tutoras y de las mentoras, por no hablar de la interesante red de contactos».

El concejal de Promoción de Ciudad, Manuel Campa, participó ayer en la jornada de clausura (aunque la formación continuará en junio) junto con Virginia Caicedo y Beatriz Ávila, directora general y regional, respectivamente, de Inserta Empleo. «Está en juego la defensa de mujeres con discapacidad, el colectivo con la tasa de desempleo más elevada y mayor brecha salarial», justificaron.