«Ver la televisión es nocivo para niños menores de tres años»

Eliseo Díez Itza Profesor de Psicología de la Universidad de Oviedo EVA FANJUL AVILÉS. Jueves, 31 mayo 2018, 04:04

La exposición de los niños a la televisión antes de los cuatro años puede acarrear «consecuencias muy negativas en su desarrollo y su rendimiento escolar», según explicó ayer Eliseo Díez Itsa, profesor del departamento de psicología de la Universidad de Oviedo y presidente de la Asociación Internacional para la Adquisición del Lenguaje, que ayer impartió una conferencia del ciclo 'Ciencia en extensión', en La Ferrería.

-¿La televisión influye de algún modo al desarrollo de los niños?

-Sí, está demostrado por numerosas investigaciones que la exposición temprana de los niños a la televisión y, en concreto, si es durante la etapa anterior a los tres años de vida puede ser fundamentalmente nociva y afectar a su desarrollo cognitivo. De hecho organizaciones como la Asociación Americana de Pediatría e incluso la Academia Nacional de las Ciencias francesa llevan años advirtiendo sobre esto.

-¿De qué manera les afecta?

-Sobre todo, afecta a los mecanismos atencionales que son la base para el desarrollo y la comunicación de los niños y que se establecen en las edades más tempranas. Es decir, la televisión, por sus características exige un tipo de atención que no tiene nada que ver con la atención que exige la comunicación real y que no es la atención adaptativa que luego sirve para la escuela o para la comunicación familiar. Esta acción enseña al cerebro de los niños a atender de una manera que no es la correcta.

-¿Qué consecuencias conlleva esto?

-Pues los grandes estudios realizados en Estados Unidos demuestran que los niños que han estado expuestos a la televisión antes de los tres años manifiestan después problemas de atención que afectan a su comportamiento, al rendimiento escolar y a su desarrollo en general. Y es más está demostrado que el nivel de afectación de los niños está relacionado con el tiempo de exposición. De hecho, en Estados Unidos hay más de tres millones de niños medicados por problemas de atención y desde luego esto no se debe a una epidemia genética sino que tiene que ver con nuestras costumbres y nuestro modo de vida.

-Sin embargo, algunos padres consideran la televisión como un recurso educativo.

-Esto se debe a que hay una desinformación sobre lo que es realmente la televisión, por eso nosotros hablamos de la necesidad de la llamada 'alfabetización audiovisual' que es conocer realmente qué es y como afecta la televisión a nuestra vida y al desarrollo de los niños. Esto es algo muy relevante y de hecho centro buena parte de la ponencia.

-¿Qué consejo les da a los padres?

-Pues que sean conscientes de que los bebés y los niños pequeños precisan atención de calidad. No se trata solo de estar con ellos sino de prestarles atención durante el tiempo que estamos con ellos. Pues que sepan que no es lo mismo comunicarse e interactuar con una persona que una pantalla. Y en este sentido, sin que aún tengamos conclusiones definitivas lo que si puedo decir es que desde la Asociación Asturiana de Logopedas, estamos observando que cada vez más niños presentan un desarrollo tardío del lenguaje. No sabemos si esto tiene que ver con la televisión o con que falta interacción pero sucede.

-¿A qué edad pueden los niños empezar a ver la televisión?

-A partir de los cuatros años, de hecho sólo debemos fijarnos en la catalogación por edades de la programación infantil que se especifica de cuatro a once años de edad.

-¿Y cuánto tiempo de visionado es el aconsejable?

-Pues un máximo de hora y media, y fíjese que digo un máximo, es decir, que lo ideal es que fuese mucho menos, aunque por desgracia ocurre lo contrario. De hecho, se estima que de media los niños españoles ven la televisión durante unas tres horas diarias, el doble de tiempo máximo recomendado.