Los temarios de oposiciones y 'Todo esto te daré', los libros más solicitados

'Todo esto te daré', de Dolores Redondo y Premio Planeta 2016, fue la novela más prestada del año pasado en la red de bibliotecas de Avilés. Encabezó la lista de las favoritas de los usuarios en Los Canapés, donde registró 35 préstamos y y fue segunda en La Luz, con 28. Las 624 páginas del libro de la escritora donostiarra no fueron impedimento para la fluidez en su préstamo. El segundo título más reclamado fue 'La chica del tren', de Paula Hawkins, y 'Patria', de Fernando Aramburu.

Las preferencias por biblioteca variaron bastante y en el caso de dos de ellas, Bances Candamo y La Luz, los volúmenes más prestados fueron temarios para oposiciones. En Bances Candamo, el de auxiliar educador y el del cuerpo de gestión procesal y administrativa de la administración de justicia se sacaron 37 y 27 veces, respectivamente, por delante de las 25 de 'Traicionada', de Danielle Steel, o de las 24 de 'El secreto del Solsticio de verano', de Christine Kabus.

En el caso de 'La chica del tren', de Paula Hawkins y que llegó a España avalado por el éxito en Estados Unidos y Reino Unido, se prestó 22 veces en Los Canapés y otras tantas en La Luz. 'Patria', de Fernando Aramburu, Premio Nacional de Narrativa, otro súper ventas, se posicionó en tercer lugar con 23 préstamos en Bances Candamo, los mismos que 'Falcó' de Arturo Pérez Reverte y el temario de administrativo de corporaciones locales, y los 20 de Los Canapés.

La red de bibliotecas contó el año pasado con 48.000 euros de presupuesto para renovar sus fondos e incorporar las novedades de un mercado literario en continúo movimiento. Un alivio tras años de recortes, que aún así no llega a la inversión anterior a la crisis. El fondo de la biblioteca se nutre, también, de las donaciones particulares. Pero aquí no todo vale. No se aceptan enciclopedias ni muchos otros títulos habituales en los domicilios, pero sí suelen tener cabidas obras relacionadas con Avilés, incluida prensa y revistas, así como material anterior a 1958. En ocasiones, también se aceptan libros que, aunque presentes en las estanterías, necesiten una renovación por su mal estado.