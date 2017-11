«¿Podría tener el Nataliegu un espacio en la Navidad actual?» Yolanda Alonso. Alberto Álvarez Peña, Víctor Raúl Pintado y Emilio Vidal. / PATRICIA BREGÓN El personaje de Vitu Pintado y Alberto Álvarez adquiere vida en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS | Los autores explican los entresijos de su libro y la concejala de Cultura se muestra favorable a estudiar su incorporación C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 1 diciembre 2017, 01:18

La tradición navideña asturiana revivió y comenzó a tomar formato tridimensional ayer en la presentación del libro 'Un Nataliegu Perbullindiegu', en un acto organizado por el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS en el Centro de Servicios Universitarios. El escritor y profesor Víctor Raúl Pintado 'Vitu' y el etnógrafo e ilustrador Alberto Álvarez Peña explicaron la motivación de un libro que tiene visos de convertirse en manual indispensable en las escuelas asturianas. No en vano nació en ellas. «El proyecto surgió de mi realidad docente. Como saben que me gustan estos temas, los compañeros me preguntaban cómo podíamos trabajar la Navidad. Hasta ahora les ofrecía el cuento del Anguleru y los Llendadores, pero ahora decidimos escarbar en la tradición», explicó Vitu.

En esa inmersión, tomando un café distendidamente con Alberto Álvarez, surgió una lección de historia que ayer tuvo como auditorio a un buen número de docentes, a la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, al pastelero Emilio Vidal, ambos implicados en el proyecto editorial, con Ruth Arias, jefa de Redacción de LA VOZ como maestra de ceremonias. Álvarez habló del tronco de madera, generalmente de tejo, que solían prender en los llares de las antiguas casas asturianas para atraer la buena suerte con sus cenizas, y mencionó también el ramo de Navidad, predecesor del popular árbol de hoja perenne importado del Norte de Europa.

En el libro, los autores animan y bautizan con el nombre de 'nataliegu' a un tronco de Navidad que tiene miedo al fuego y en torno al cual crean a una entrañable familia con varios propósitos. En primer lugar, el de mera divulgación entre el público infantil. Pero también con un objetivo pedagógico y divulgativo mucho más ambicioso para el que han trazado una línea de trabajo. Vitu describió una serie de actividades que podrían realizarse en los colegios como poesías o el trabajo en valores de la mano de la relación intergeneracional entre la niña protagonista y la abuela de un amigo.

Hasta llegar y definir esta hoja de ruta, los autores abordaron una investigación etnográfica e histórica basada principalmente en fuentes orales y que queda reflejada en un libro editado con ambición de trasladar e incorporar las antiguas y desaparecidas tradiciones a la Navidad actual.

Un ramo en Avilés

«Sin quitar nada, quiero plantear en voz alta si podrían tener estas tradiciones un espacio en la Navidad actual como ha logrado, por ejemplo, el ramo leonés en la suya», planteó Vitu. La respuesta de la concejala de Cultura no se hizo esperar y se comprometió a estudiarlo porque, como había recordado previamente Alberto Álvarez, «las cosas no existen hasta que no son nombradas». El etnógrafo también lanzó un reconocimiento a las personas mayores. «Cada vez que se nos muere un paisano de ochenta años se nos muere una enciclopedia», alabó.

Gracias a ellos sabemos que, en aquella Asturias de antes, «en la que no había Nintendos, se regalaban bollinos a los neños». De recrearlos se ha encargado el confitero Emilio Vidal, que trasladó el parecido de la receta con el de las marañuelas de Avilés y Luanco. Aún así, le dio una vuelta de tuerca y con harina, huevos, leche y azúcar como ingredientes principales ha creado el nataliegu o tueru de Nadal asturianu, bollinos del nataliegu y xaramoquinos de la bayura. Las recetas están en el desplegable que incluye el libro, editado en asturiano y en fala.