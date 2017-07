De la Torre critica al gobierno del PSOE y pone la comisión del agua como ejemplo

El portavoz del Partido Popular, Carlos Rodríguez de la Torre, respondió ayer a las críticas del secretario general de la Agrupación Socialista de Avilés, Luis Huerga, a la visita de la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, el pasado jueves a la ciudad y las constantes alusiones a su residencia en Salinas.

«Parece que les preocupa más el PP que su futuro en el PSOE de Pedro Sánchez. Parece que no conocen a los avilesinos. A la ciudad no le preocupa si eres de Boal, Gijón o Valladolid. Les preocupa el presente y el futuro de Avilés y la desidia del gobierno socialista», comentó. De la Torre reprochó al gobierno socialista su incapacidad para gobernar citando como ejemplo «la comisión de investigación sobre el agua, que se creó hace meses y han sido incapaces de ponerla a funcionar. No sé si es por miedo a lo que pueda demostrar , por su incapacidad para gestionar o porque no se encuentran capacitados para detectar los problemas de Avilés».