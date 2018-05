«El consejero de Empleo nos ha engañado, es una vergüenza» Manifestación celebrada el 23 de febrero desde el economato hasta la Plaza Mayor. / MARIETA La plantilla de El Árbol de Llaranes recibe con «indignación» la información desvelada por LA VOZ y anuncia una nueva manifestación el 6 de junio C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 30 mayo 2018, 04:02

Los trabajadores del supermercado El Árbol de Llaranes, en el antiguo Economato de Ensidesa, reaccionaron ayer con «indignación» a la información publicada por este periódico en la que se desvelaba que el consejero de Empleo, Isaac Pola, no ha tratado aún su conflicto laboral con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a pesar de que así se lo comunicó este al diputado de Podemos Enrique López Hernández en una conversación de pasillo.

«Es una vergüenza. Hemos pillado mintiendo a un representante de los ciudadanos. Si nos engaña en este tema, qué no hará en otros», lamentaban ayer Alicia Nuevo y Marta Menéndez, portavoces de la plantilla. El hecho de que la conversación entre Pola y López Hernández fuera de carácter informal no resta, en su opinión, ni un ápice de gravedad a los hechos. «Da igual que fuera en un pasillo porque él sabía que nos iba a llegar a nosotros», matizaron.

Las trabajadoras creen que el consejero «no tenía necesidad de mentir y si no quería implicarse en nuestro conflicto, tan solo tenía que apartarse y dejar a otra persona». «Nadie sabe lo que es llevar dos años sufriendo por tu futuro. Sin saber si mañana vas a estar en la calle y sin atreverte a gastar por si acaso te quedas sin trabajo», lamentaron.

El Árbol sigue funcionando en el inmueble del antiguo economato merced a una resolución judicial que paraliza un desalojo previo dictado por el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Avilés conforme a sendas sentencias que dan la razón a Cofivacasa y obligan al supermercado del grupo Dia a dejar el local. Es decir, la amenaza está ahí. «Llevamos así ya seis meses y saber ahora que el consejero y la propia exalcaldesa de Avilés, Pilar Varela, que vino al mercadillo solidario de Llaranes y nos transmitió la buena relación que hay con la SEPI, no están haciendo nada nos hace pensar que actúan con alevosía», indicaron. «Ya nos tenía que haber extrañado cuando Pola afirmó en la Junta General que no conocía nuestro conflicto. ¿Un consejero de Empleo no lee la prensa, no debe estar al tanto de este tipo de cosas?», se preguntaron.

Manifestación

Recordaron que su demanda a la SEPI es tan solo de intermediación, que el Principado negocie el mantenimiento de los puestos de trabajo con el futuro arrendatario o con el actual, que estaría dispuesto a pagar más por el alquiler mensual. Al parecer, El Árbol cuenta con un nuevo equipo de expansión dedicado a este cometido.

Para mantener visible su exigencia, y tras conocer que se han perdido dos meses desde que el consejero se comprometió a hablar con la sociedad estatal, la plantilla ha convocado una nueva manifestación el próximo 6 de junio, a las doce de la mañana, frente al economato.

Por su parte, el diputado Enrique López Hernández ha expresado la intención de su grupo parlamentario de asumir las riendas de la negociación y contactar con la SEPI. Eso sí, antes quieren comunicárselo oficialmente al consejero, al que han solicitado por escrito una reunión.