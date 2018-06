La alcaldesa apoyará a la plantilla de El Árbol, pero pide discreción en las protestas Mariví Monteserín sale recibe a una representación de los trabajadores del supermercado El Árbol, de Llaranes. / MARIETA «Le damos un voto de confianza, pero con discreción no habríamos llegado hasta aquí», explican los trabajadores C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 9 junio 2018, 03:26

La alcaldesa Mariví Monteserín recibió ayer en su despacho del Ayuntamiento a una representación de los trabajadores del supermercado El Árbol de Llaranes, después de que el miércoles el concejal de Promoción de Ciudad, Manuel Campa, asistiera a la manifestación convocada por los mismos en el barrio y confirmara su disposición a reunirse con la primera edil. Los treinta puestos están en la cuerda floja tras vencer el contrato de arrendamiento del local. En la actualidad hay una orden judicial del alzamiento (desalojo) paralizada a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado por la cadena Dia.

En el encuentro, Mariví Monteserín les trasladó su apoyo, aseguró que le constaba que el consejero de Empleo, Isaac Pola, había hablado el tema con la SEPI a pesar de que esta lo niega e insistió en que la negociación era complicada por la judicialización del asunto, según explicaron los trabajadores a la salida. Se comprometió a mediar y a trabajar por su continuidad en el supermercado independientemente de quien alquile el inmueble que pertenece a Cofivacasa, la sociedad instrumental de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que lo gestiona, pero pidió discreción. «Queremos trabajar sin protagonismo», recalcó Manuel Campa a este periódico.

Los trabajadores le respondieron que con discreción habrían tenido que abandonar el local y habrían perdido sus puestos de trabajo, puesto que la recolocación en otras tiendas del grupo no es viable. «Le damos un voto de confianza, pero con discreción no habríamos llegado hasta aquí», afirmaron.

La plantilla confió a la alcaldesa que ya no se fiaban de nadie, que no entendían la dificultad de una negociación que ellos ven «fácil» y que les consta que su empresa está dispuesta a igualar el alquiler mensual que habría ofrecido otra cadena de supermercados. «Lo que no sabemos es si hay firmado un preacuerdo», reconocieron. «Aceptamos la petición de discreción, pero le pedimos que nos mantuviera informados del avance de las negociaciones», afirmaron.

Con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez es previsible que en breve cambie la presidencia de la SEPI, actualmente ostentada por Pilar Platero. El hecho de que una persona afín al PSOE ocupe el cargo sería, a priori, favorable para los intereses de los trabajadores, aunque la administración regional siempre ha asegurado que mantiene una relación fluida con la sociedad estatal.

Los trabajadores continuarán atentos a los posibles avances puesto que, en cualquier momento, el Tribunal Supremo podría resolver el recurso interpuesto por Dia y ya no habría margen de maniobra. La incertidumbre sobre su continuidad dura ya dos años, los mismos que lleva extinguido el contrato de arrendamiento por el inmueble de Cofivacasa, aunque la movilización comenzó a raíz de las sentencias que expulsaban a El Árbol del mismo.