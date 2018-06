«Hoy en día, el trabajo ya no te evita el riesgo de exclusión social»

Sonia Artime (Avilés, 1976) colabora en Cáritas desde hace once años. Licenciada en Derecho y gerente de la empresa Fluid System, da un nuevo paso y asume la coordinación de Cáritas Arciprestal, la organización social de la Iglesia Católica y que por su estructura cuenta con una mayor presencia en la comarca. Esta semana sustituía a Francisco Álvarez-Buylla, aunque aún tiene que tomar el pulso a la organización y definir sus objetivos, lo que es seguro es que llega con toda la ilusión del mundo.

-¿Cómo se incorpora a Cáritas?

-Comencé a colaborar en 2007. Mi amiga Isabel Arias empezó a asesorar legalmente a los inmigrantes. Me planteó que la acompañase y acepté. Después de un tiempo, desde Cáritas nos plantearon integrarnos en el equipo de acogida y acompañamiento, nos gustó la idea porque podíamos hacer un trabajo más global y aceptamos.

-¿Resulta fácil?

-Tienes que quitar tiempo a la familia y al trabajo, pero te compensa. Por suerte, por mi trabajo podía organizarme con facilidad. Ahora, como coordinadora deberé quitarle más tiempo a la familia. Al trabajo ya no puedo restarle más.

-¿Fue difícil aceptar ser coordinadora?

-Cada tres años se producen elecciones para coordinador. En una fase previa, los diferentes grupos proponen candidatos. De esa manera comenzaron a plantearme que fuese.

-¿Aceptó sin problemas?

-Las primeras veces que me lo dijeron me reía. No era mi aspiración. Pero insistieron y acepté.

-¿Por qué razón?

-Mi reflexión fue la siguiente: como voluntaria yo estoy al servicio de las necesidades de Cáritas. Si el resto de integrantes me piden que sea la nueva coordinadora, lo asumo como un cambio de equipo para seguir estando al servicio de Cáritas. Así lo acepté.

-Después de Joaquín García y Francisco Álvarez-Buylla, ¿su llegada muestra un cambio generacional?

-Para nada. En Cáritas ya hay gente joven. Tenemos voluntarios de todas las edades. Lógicamente, los jubilados tienen más tiempo libre y, por eso, pueden asumir más responsabilidades. Pero eso sucede en todas las asociaciones. Ahora se da la casualidad de que la nueva coordinadora es mujer y joven. No voy a entrar como un elefante en una cacharrería, pero lo cierto es que muchos voluntarios me han trasladado que les ilusiona el cambio que se ha producido.

-¿Con qué objetivos afronta el mandato?

-Estamos empezando. Esta semana ha sido la despedida de José Francisco [Álvarez-Buylla]. Tenemos que tomar contacto con los grupos. Estoy muy contenta con mi equipo, porque es un trabajo en equipo. No soy yo sola. El secretario es Moisés Murias y el responsable de economía es Miguel Ángel Morante. Son fantásticos. Los llamó mi 'Dream Team' porque son un equipazo para poder trabajar.

-¿Qué tal con el coordinador, Vicente Pañeda?

-Súper bien. Es una persona implicada y cercana, con total disponibilidad y con un talante de facilitar las cosas. En parte, si me animé a dar el paso, fue por él. También por el equipo fantástico de técnicas y los voluntarios que tenemos.

-¿Alguna idea concreta?

-Vamos a visitar los diferentes equipos para conocer sus necesidades e inquietudes para ir priorizando. Yo vengo de la acogida. Desde luego que lo primero son las situaciones de necesidad, porque que te corten la luz o no tengas para comer es muy grave. Pero hay cosas que se pueden hacer con pocos recursos y pueden ser muy importantes.

-¿Por ejemplo?

-Se puede pensar en puntos de encuentro para los voluntarios y la gente de Cáritas, organizar charlas de manera periódica para conocer nuestra actividad. Y también plantear medidas para que la gente se sienta parte de la comunidad. Hace unos días, en un encuentro Izidro [Monteiro] de la Asociación de Africanos en Asturias reflexionaba que la documentación de un inmigrante depende de la Administración, pero su integración en la sociedad es una tarea de todos.

-¿Se creará algún grupo nuevo?

-Aún es pronto para saberlo. Para nosotros es muy importante la formación. La búsqueda de empleo se trabaja bien, pero igual es necesario reforzar la formación. Pero aún no hemos decidido la manera de enfocarlo.

-El discurso político dice que la crisis ha pasado. ¿Lo notan?

-Esta semana se presentó la memoria y los datos están ahí. Se ha reducido el número de familias que necesitan un apoyo, pero sigue existiendo mucha necesidad. Hoy en día, un trabajo no te garantiza evitar la exclusión social. Antes seguro que vivías con dignidad, pero ya no es así.