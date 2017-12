The Rad Trads el ciclo factoría sound

Los neoyorquinos The Rad Trads actuaron ayer en el espacio escénico de la Factoría Cultural cerrando el ciclo Factoría Sound. Con una media de cien personas por actuación, a lo largo del año han pasado por el escenario de este centro cultural de El Carbayedo grupos del panorama musical indie procedentes de diferentes puntos de España y otras partes del mundo. The Rad Trads puso un buen broche a este ciclo con su energía sobre el escenario y con su particular estilo en el que mezclan jazz, soul, rock, blues y swing. El grupo está de gira por España presentando su primer disco.