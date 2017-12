The Rad Trads cierra el jueves la temporada de la Factoría Sound La banda neoyorquina ofrecerá un completo repertorio de jazz, blues, swing y rock EVA FANJUL AVILÉS. Lunes, 4 diciembre 2017, 01:57

La banda neoyorquina The Rad Trads, protagonizará el jueves, 7 de diciembre, el último concierto de la temporada del ciclo Factoría Sounds, de la Factoría cultural de Avilés. La intensidad y el ritmo de sus actuaciones han brindado a este grupo el reconocimiento internacional y les ha convertido en habituales de prestigiosas salas como el Blue Note o el Webster Hall.

El repertorio de The Rad Trads está lleno de jazz, soul, blues, swing y rock. Un estilo que combina todos eso géneros musicales, englobados en ocasiones bajo el término 'música americana'. El grupo continúa presentando su primer trabajo 'We must call them Rad Trads'.

La actuación de The Rad Trads pone la nota internacional a esta temporada del Factoría Sound. Unciclo de conciertos que va consolidando un público cercano al centenar de asistentes por sesión.

Las entradas para este concierto tienen un precio de ocho euros, en venta anticipada, y de diez euros, si se compran el mismo día del concierto. Las entradas pueden adquirirse en los puntos de venta habituales, como la Factoría Cultural, la Casa Municipal de Cultura y tanto en los cajeros Liberbank como en su plataforma de venta online https://entradas.liberbank.es/.