El Trío Barroco interpreta a Bach Martes, 20 marzo 2018, 03:45

Johann Sebastian Bach fue el protagonista del concierto que ofreció ayer el Trío Barroco, formado por Fumi Kitamura (soprano), César Navarro (trompeta barroca) y Eudald Dantí (órgano), en la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery, en el marco de la Semana de Música Religiosa, que no obstante cerró 'Let the bright Seraphim' de Häendel.