El TSJA apremia la creación de un octavo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 27 junio 2018, 02:54

Avilés necesita un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, el octavo. La reclamación parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias cuyo presidente Ignacio Vidau expresó su sorpresa el lunes, en la presentación de la memoria judicial de 2017, por la aprobación para este año del juzgado número 12 de Gijón, cuando no había sido solicitado desde Asturias, y por el contrario no se planteara la creación del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 en Avilés, cuando «es un prioridad». Justifica el TSJA esta necesidad en aras a posibilitar la separación de las jurisdicciones civil y penal con criterios equitativos de las cargas de trabajo, lo que no parece recomendable con el número actual de juzgados. El octavo juzgado se reclama desde hace diez años.

Según la memoria del año 2017 trasladada a los medios de comunicación, los siete juzgados primera instancia e instrucción registraron 8.076 asuntos civiles, una cifra que supera en casi tres mil a los ingresados en 2016, pero que incluye los asuntos de familia (cerca de mil), las ejecuciones y los auxilios judiciales que son las notificaciones que los juzgados registran y rebotan mayoritariamente a un servicio específico. Fuentes judiciales consultadas señalan que el número real de asuntos registrados rondaría de nuevo los 3.000 y podría ser incluso inferior debido a que las demandas sobre cláusulas suelo dejaron de verse en Avilés en favor del juzgado especializado en Oviedo. Se dictaron el año pasado 1.767 sentencias, lo que representa un incremento del 23,74% respecto al año anterior

Respecto a los penales, sí se puede hablar de un número muy similar al de 2016, con 6.766 asuntos en 2017. Se dictaron 1.336 sentencias y 4.148 autos.

Los juzgados de instrucción recibieron 948 asuntos concernientes a la familia. En esta materia radica la que, hasta ahora, era la otra demanda más reclamada tanto por el decanato del juzgado avilesino como por los abogados: el refuerzo del equipo psicosocial por la elevada carga de trabajo. Una petición que, hasta el momento, ha caído en saco roto. Algunos letrados confían que no solicitan informes de este equipo para no dilatar determinados procesos de divorcio o separación. Constituido por una psicóloga y una trabajadora social, sus informes exigen un minucioso y sosegado trabajo de análisis y el conocimiento en profundidad de unos casos en los que está en juego la integridad y estabilidad de menores.

En 2017 se registraron 333 solicitudes de demanda de divorcio, de las que 218 fueron consensuadas y 115 no. El número de separaciones bajó hasta las 15 de mutuo acuerdo y cuatro contenciosas.

El Juzgado de Instrucción Número 5, especializado en asuntos de violencia sobre la mujer, abrió cerca de doscientas diligencias previas, de los que 120 fueron urgentes. Concedió 66 y denegó 24 de las 90 órdenes de protección solicitadas. En un total de 123 casos hubo un autor conocido. De las diligencias urgentes, 26 juicios se elevaron a los juzgados de lo penal mientras que en 34 se alcanzó una conformidad y 61 no continuaron.

Juzgados de lo Penal

Los dos juzgados de lo penal ingresaron 609 asuntos en 2017, un número que va aumento ligeramente en los últimos años. Los magistrados dictaron 602 sentencias e incoaron 821 ejecutorias. Cada uno de los dos juzgados celebró una treintena de juicios rápidos, lo que representa un diez por ciento del número total de señalamientos a lo largo del año. La mayoría de los delitos juzgados en esta modalidad con relativos a violencia de género (76), seguido de hurtos, de lesiones y alcoholemia.