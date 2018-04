Última semana para visitar la exposición de Francis Bacon

La exposición 'Francis Bacon. La cuestión del dibujo' se ha convertido en los últimos meses en uno de los principales reclamos del Centro Niemeyer. La muestra abrió sus puertas el pasado 10 de noviembre y el próximo domingo será la última jornada en laque se pueda ver. En esta última semana se amplía el horario de visitas, coincidiendo con las vacaciones escolares. La muestra permanecerá abierta hasta las ocho de la tarde, siendo el horario de acceso gratuito de 19 a 20 horas (previa retirada de ticket en mostrador de recepción).

Las 73 obras expuestas forman parte de la colección The Francis Bacon Collection of the Drawings Donated to Cristiano Lovatelli Ravarino. Quince de los dibujos se han podido ver por primera vez en España en esta muestra del Niemeyer. El propio Cristiano Lovatelli ha asegurado que esta es «la exposición más completa realizada hasta el momento» con los dibujos del autor irlandés.