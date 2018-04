Urbanismo apoya la nueva construcción de Campelo en El Quirinal El concejal Constantino Álvarez reclama a Servicios Sociales más implicación en la gestión del bono eléctrico F. DEL BUSTO AVILÉS. Martes, 17 abril 2018, 04:10

La comisión de Urbanismo dictaminó ayer la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en El Quirinal promovida por Construcciones Campelo.

La modificación implica que la promotora renuncia a la construcción de una torre de dieciséis plantas que había generado un importante rechazo entre los vecinos, y la solución pasa por un edificio de nueve pisos, modificando los aprovechamientos urbanísticos en la parcela. La propuesta recibió el visto bueno del PSOE y los no adscritos, mientras que el resto de formaciones se abstuvieron, aunque los partidos explicaron que se debía a la necesidad de informar a las direcciones políticas antes de cada pleno, como sucede con PP e IU.

De igual manera se dictaminó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permitirá abrir oficinas en pisos superiores a viviendas, algo que actualmente no es posible. Por su parte, el concejal no adscrito Constantino Álvarez reclamó a la concejalía de Servicios Sociales una mayor implicación en la promoción y divulgación del bono social eléctrico. El edil recordó que se ha producido un importante incremento de las personas que no renuevan esta ayuda del gobierno central para afrontar los gastos energéticos, a pesar de la existencia de una necesidad real.

Álvarez reclamó a la concejalía de Servicios Sociales «que difunda la existencia de estas ayudas y, a través de la Fundación San Martín, facilite la gestión a los interesados».