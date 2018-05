Usipa vuelve a reclamar que el nombramiento del director del conservatorio se declare nulo

El sindicato Usipa sostiene que las bases del concurso que concluyó con el nombramiento de Carlos Galán como director del Conservatorio Municipal Julián Orbón «rompen el principio de igualdad de oportunidades al no permitir que participasen los profesores del centro» y solicita que se declare nulo y por extensión, también el nombramiento. El juicio abierto tras la demanda interpuesta por el sindicato se celebró ayer en el Juzgado de lo Contencioso Número 5 de Oviedo. Según Usipa, el Ayuntamiento argumenta «que los profesores del conservatorio no son fijos, cuando no es así. Hay dos sentencias, una de ellas firme y la otra recurrida, que resuelven que son personal de la Fundación de Cultura».

El sindicato apunta que «tras el nombramiento, Carlos Galán fue nombrado a dedo profesor de piano, contraviniendo una mandato judicial. Creemos que tal decisión puede ser constitutiva de un delito de prevaricación, por lo que sopesamos la posibilidad de interponer una demanda».

La Justicia declaró nulo en febrero de 2017 el nombramiento de Galán, efectivo desde septiembre del año anterior, al resolver que se había producido sin un proceso público de selección, como reclamaba Usipa. El Ayuntamiento convocó entonces un segundo concurso bajo una nuevas bases -las ahora recurridas- igualmente resuelto con el nombramiento de Galán.