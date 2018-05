«Utilizo al público para no estar tan solo en el escenario» Edu Soto, en un concierto en abril en Pola de Siero. / PABLO NOSTI Edu Soto, humorista y actor, interpretará este domingo 'Más vale solo que ciento volando', un espectáculo de humor en el que la improvisación juega un papel fundamental C. DEL RÍO AVILÉS. Jueves, 3 mayo 2018, 02:42

'Más vale solo que ciento volando' es el título del último espectáculo del humorista Edu Soto, que el domingo llegará al Centro Niemeyer.

-¿Qué encontrará el público en este espectáculo?

-Ante todo, humor. Me subo al carro de diferentes estilos de humor. Menos teatro que en otros anteriores y más improvisación porque se cuenta con el público. Tampoco es un monólogo al uso porque me meto en el pellejo de diferentes personajes. Tanto hago de bailarín, como de padre e hijo, como subo a alguien del público al escenario.

-O sea, que habrá que evitar las primeras filas. ¿No?

-¡No! Tendré acceso a cualquiera de ellas.

-¿Impone estar solo sobre el escenario?

-La responsabilidad de que todo lo que pase allí es cosa tuya. Vengo de una obra de teatro, 'Smoking Room' con seis actores, en la que cuando tú no estás fino, el resto tira del carro. En este espectáculo el porcentaje de responsabilidad es más alto y da hasta cierta pereza. Por eso utilizo al público porque me acompañada dentro de esa soledad.

-La improvisación es siempre un riesgo. ¿Algún 'plan b' si a la persona que escoge no da el tipo?

-No. Si sale regular, tú tiras p'alante y confías en que otras paradas de tren sean más exitosas.

-La experiencia es un grado, supongo.

-Nunca he sentido nervios negativos antes de entrar en el escenario o estrenar. Siempre he tenido la suerte de estar muy convencido, incluso cuando no tenía experiencia. Me acuerdo cuando interpretaba un monólogo antes de estar en la escuela de teatro. Tenía ansias y ganas de salir a escena porque me gusta, me lo paso bien. Para mí lo peor de esta profesión es estudiar textos salomónicos, pero una vez en el escenario se me quitan los miedos.

-¿Está contento con la respuesta del público?

-Sí y mola porque conoces muy bien al público de cada sitio.