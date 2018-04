«No valoro ser candidata a la alcaldía, me gustaría que repitiese De la Torre» Llamazares, en la plaza del Carbayo del barrio marinero de Sabugo. / MARIETA Esther Llamazares, secretaria general del Partido Popular de Avilés: «La prioridad es construir un nuevo proyecto y todos tenemos muy claro que cada uno debe tirar por él sin entrar en una guerra de egos» J. F. GALÁN AVILÉS. Domingo, 22 abril 2018, 02:16

Empresaria y presidenta de la asamblea local de la Asociación Española contra el Cáncer, Esther Llamazares es uno de los 'pesos pesados' del 'nuevo' Partido Popular surgido tras la asamblea que proclamó a Pedro de Rueda presidente de la junta local. Como secretaria general, su labor es contribuir a recomponer un partido fraccionado tras la crisis que desembocó en la marcha de tres de sus seis concejales y a construir un nuevo proyecto de cara a las elecciones municipales de 2019.

-¿Le da el tiempo para todo?

-Para muchas cosas. También pertenezco a varias asociaciones empresariales y he sido directora de marketing y publicidad en el Real Oviedo y directora general del Real Avilés.

-¿Piensa en volver al fútbol?

-Solo a verlo. Me ha gustado, pero todo tiene un principio y un fin.

-¿Aplicará ese principio en política?

-Solo hay que estar mientras se aporte. De todas formas, apenas llevo un año en política.

-Y ya se baraja su nombre como posible candidata a la alcaldía.

-Es algo que ni yo ni el partido valoramos. No es el momento. La prioridad es otra, construir un nuevo proyecto, y en eso estamos.

-¿Pero le gustaría?

-Estoy muy centrada en mi labor como secretaria general, pero también me debo a mi trabajo y a las asociaciones con las que colaboro, así que tampoco tengo mucho tiempo para detenerme a pensar qué va a pasar dentro de un año. De todas formas en el PP hay muchas personas capacitadas para encabezar la lista empezando por el actual portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre. Entró en el partido en un momento muy delicado y está haciendo una gran labor. Personalmente me gustaría que repitiese.

-¿Qué le ha llevado a la política?

-Soy una persona de naturaleza inquieta a la que le gusta participar en distintos ámbitos y luchar en pos de lo que considero lo correcto. Es algo que siempre he hecho desde fuera de la política, pero me ofrecieron la posibilidad de entrar y aquí estoy.

-¿Da por zanjada la crisis del PP de Avilés?

-Rotundamente sí. Acabamos de salir de un congreso local que ha impulsado muchas incorporaciones de gente ilusionada y dispuesta que está poniendo en marcha un nuevo proyecto, y todos tenemos muy claro que cada uno debe de tirar de él en la medida de sus posibilidades sin entrar en una guerra de egos.

-¿Hasta qué punto ha quedado dañada la imagen del partido?

-Toda situación anómala afecta la imagen de cualquier entidad, pero el PP de Avilés es un partido sólido con muchas ganas de trabajar.

-¿Hay tiempo para recuperarse de cara a las elecciones municipales de 2019?

-Hay mucho que hacer y tenemos poco tiempo. Eso es así, pero formamos un buen equipo que ya se ha puesto manos a la obra, a contactar con los distintos ámbitos asociativos y empresariales de la ciudad.

-La presidenta regional apela a un cambio. ¿Qué ha fallado?

-Creo que el PP mantenía desde hace muchos años una línea única que había que cambiar para adaptarse a los tiempos. Fueron veintisiete años de continuismo en los que hubo aciertos y errores que no voy a valorar. Lo que resulta evidente es que en las últimas elecciones hubo una caída, y por tanto algo habría que cambiar.

-El PP ha perdido a tres de sus seis concejales electos.

-Todo tiene consecuencias. A partir de ahí los que quedan tendrán que desdoblarse con el respaldo de todo el trabajo que ya se está haciendo desde el partido.

-Dos de los tres ediles que se han ido anuncian que formarán uno nuevo. ¿Qué opinión le merece?

-Si han decidido utilizar los votos que la sociedad ha concedido al PP, no a ellos, para iniciar una aventura o mantener la silla pues están en su derecho. Nosotros a lo nuestro.

-La alcaldesa permitió que accediesen a la junta de portavoces.

-Me remito a lo que dijo el portavoz municipal. En base al pacto antitransfugismo no deberían de estar allí, y como la alcaldesa no lo impidió pues nos fuimos nosotros. Esperemos que no vuelva a suceder.

-¿Qué balance hace de la comisión del agua?

-Qué no ha encontrado nada.

-¿Y de la actual legislatura?

-Con cinco grupos políticos y un gobierno en minoría llegar a acuerdos ya resulta difícil, y los tránsfugas han complicado aún más esta situación de ingobernabilidad.

-Sorprende que no critique directamente al gobierno socialista.

-No se trata de criticar, sino de trabajar para construir un nuevo proyecto, que es lo que estamos haciendo. En todo caso las valoraciones sobre el gobierno local corresponden al grupo municipal.

-¿Qué alternativa ofrece el PP?

-Avilés necesita un cambio en el comercio, dotarse una marca turística propia que impulse el sector, ganar en conocimiento y sobre todo atraer nuevas empresas, y estamos trabajando en ello.

-¿Cree que la corrupción podría pasarles factura a nivel local?

-La corrupción está en las personas con independencia de que estén en un partido o en cualquier otra parte. No es un tema exclusivo de la política, y no se puede desprestigiar a un colectivo por actuaciones individuales de unos pocos.

-Pero sí figura en la agenda política.

-Sin restarle un ápice de importancia, que la tiene y mucha, creo que se está utilizando para tapar la recuperación económica que ha propiciado el PP y otros problemas de calado que habría que resolver. La corrupción es un recurso fácil

-¿Cree que Cifuentes debe dimitir?

-No me gusta opinar sin tener información directa, como es el caso.

-¿Cómo interpreta el auge de Ciudadanos a nivel Nacional?

-Las encuestas están muy bien siempre que se valoren en su medida. Un mes dicen una cosa y al otro, otra. Nosotros estamos haciendo un gran trabajo y ya veremos qué pasa dentro de un año.

-¿Cree que Rajoy debe volver a encabezar la lista del PP?

-Uf, eso me queda muy lejos. Lo que está claro es que ha hecho un trabajo impresionante y que tomará la decisión atendiendo únicamente a los intereses del país y del partido.