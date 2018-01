«No vamos a explicarles nuestro programa electoral», replica el PP al PSOE Viernes, 12 enero 2018, 02:11

La portavoz adjunta del Partido Popular, Ana Bretón, respondió ayer a las críticas de la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, que el pasado jueves reprochó al PP que rompiese las negociaciones del presupuesto sin conocer la respuesta del PSOE. «El PP no es la llave en el pleno, existe una mayoría de izquierdas y si no compartimos su proyecto de ciudad no vamos a apoyarlo. Tampoco vamos a ir a explicarles nuestro programa electoral», dijo la edil.

Ana Bretón recordó que en el pasado el PP votó presupuestos del PSOE «pero no hicieron obras que defendimos como el parque del Muelle, demostrando que no eran de fiar. ¿Entonces éramos unos vagos como dicen ahora? No puede ser que sólo seamos buenos cuando les apoyamos y malos cuando no».