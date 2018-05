Los vecinos de La Exposición no quieren conciertos Pasadizo de acceso a los portales números 20 y 22 de la calle José Cueto, frente a la plaza de La Exposición. / MARIETA ALBERTO SANTOS AVILÉS. Jueves, 31 mayo 2018, 04:03

La controversia vuelve a estar servida en torno a los conciertos en la plaza de La Exposición. Esta vez no son los hosteleros quienes se quejan de la supuesta competencia desleal de los promotores que asocian barras a los espectáculos de sus grupos. Ahora es un grupo de vecinos quienes piden directamente el «traslado a otra zona» de los conciertos y verbenas a causa de las molestias de ruido, el poco civismo de algunas personas, en especial los jóvenes, y el «aumento de la inseguridad».

Comunidades de propietarios como la que reúne a los vecinos del portal número 22 de José Cueto han puesto por escrito sus quejas y las han presentado en el Ayuntamiento. En el documento le hacen llegar al gobierno local «los graves problemas que estamos sufriendo por celebrar en la explanada de La Exposición conciertos y verbenas».

«Es normal encontrarse vidrios y hasta restos de orina y heces por paredes y suelos»

La queja hace alusión, «por una parte, a los ruidos y la música alta cuando se celebran estos acontecimientos, que estamos seguros que se incumple la normativa de ruidos y por lo tanto es imposible conciliar el sueño hasta que finaliza todo, normalmente hasta las cuatro de la madrugada». Pero su indignación alcanza también a lo que consideran un problema de salud pública. «Tanto en la zona de los soportales como en el pasadizo del portal que da acceso a los números 20 y 22, la suciedad se ha convertido en algo normal, que empeora enormemente en los fines de semana y sobre todo cuando se celebran conciertos y verbenas», relatan en el escrito.

Además, los residentes en esta zona aseguran que «es normal encontrarse con vidrios, papeles, plásticos, etcétera, además de restos de orina y heces por paredes y suelos». A esto se une «el aumento de la inseguridad en la zona, agravado por el hecho de que el acceso al portal de los números 20 y 22 sea a través de un pasadizo que de alguna manera facilita estos actos».

Fechas inapropiadas

La Asociación de Vecinos de El Quirinal expresó ayer su comprensión del malestar vecinal por los ruidos fuera de hora, si bien ciñe ese problema al cambio de fechas de la última verbena de las orquestas Panorama y New York celebrada un jueves por la tarde-noche, tras aplazarse el concierto del sábado previo a la Semana Santa. Pero la entidad no comparte la petición de que no se celebren más conciertos en La Exposición. «Históricamente siempre hubo conciertos y otras veces se protestaba porque se hacía todo en la plaza de España, El Carbayedo o La Ferrería. En cada sitio que los hagas va a tener consecuencias», dijo ayer su presidenta, María Antonia Rodríguez.