Las 97 velas musicales de Arte Sonoro

El ciclo cumple su primera década con la mirada puesta en nuevos retos SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Martes, 26 diciembre 2017

El auditorio de la Casa de Cultura y el Teatro Palacio Valdés han sido testigos de como artistas nacionales e internacionales visitaban la ciudad para hacer lo que mejor saben hacer, darlo todo sobre el escenario. El ciclo Arte Sonoro cumple su primera década y lo hace soplando las velas de un pastel que lleva 97 capas de buena música.

El proyecto musical liderado por Béznar Arias, que acaba de finalizar su edición de otoño, celebra diez años con la mirada puesta en esa primera prueba de sonido, allá por el año 2008, y proyectando ya su futuro con nuevos retos musicales que cumplir. Han sido 97 los conciertos organizados cada primavera y otoño en ambos escenarios avilesinos, con excepción de dos de ellos que se desarrollaron en el Centro Niemeyer. El cantante Jorge Drexler inauguró esta apuesta musical de Arias, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento. Aunque en sus primeros pasos se vio como una «auténtica locura», hoy es una de las ofertas más consolidadas de la comarca e incluso a nivel regional.

«Al poner en marcha Arte Sonoro nos dimos cuenta de dos cosas, no se pueden hacer conciertos los jueves y todo lo que pase de 20 euros de entrada es un equilibrismo», comenta Béznar Arias. Arte Sonoro nace con la firme idea de aportar una alternativa musical más allá de las que hasta entonces se ofertaban en Oviedo y Gijón. «Cada ciclo supone una exigencia mayor. Cuando traes a grandes músicos te piden que el año siguiente el cartel sea mejor y eso supone un trabajo muy grande», recalca el promotor musical.

El ciclo ha conseguido que visiten Avilés artistas de renombre internacional como Jhon Cale, Wilko Jhonson, Jackson Browne, pero también grupos españoles que son ya todo un referente como Los Secretos o Revólver. En medio, decenas de músicos, muchos de ellos locales. «Siempre que he podido he guardado un hueco para los grupos avilesinos o de la comarca para darles esa oportunidad. En estos diez años han sido muchas las bandas de aquí que han compartido cartel con estrellas internacionales», recuerda Béznar Arias.

Preparar cada edición es una tarea continua. «Tienes que estar pendiente de las giras que tengan porque esas son las que pueden darte la oportunidad de traer a un músico que en otras condiciones nunca podría tocar aquí. Preparo los ciclos aunque espero que me lleguen propuestas porque siempre llega algo que me sorprende», confiesa el promotor. Como no podía ser de otra manera Arte Sonoro también notó la crisis, «fueron años complicados, ofrecer a los cantantes condiciones que sabes que no eran las mejores, años de negociación continua», remarca Arias.

Ahora, con diez años en la mochila ya se está gestando la temporada de primavera con una idea clara y rotunda, «seguir ofreciendo conciertos especiales, de calidad, que estén protagonizados por artistas que no hayan venido nunca a Avilés. Me gustaría poder presentar a Jarabe de Palo, a Leiva e incluso a Dani Martín, pero son palabras mayores», confiesa Béznar Arias.