«Vengo a encontrarme con los lectores» Antonio Altarriba y Keko ofrecieron ayer una charla en el auditorio de la Casa de la Cultura. / MARIETA Antonio Altarriba participa por primera vez en las Jornadas del Cómic y desgrana parte de sus nuevos trabajos junto al dibujante Keko S. G. AVILÉS. Viernes, 15 septiembre 2017, 02:43

La historia familiar de Antonio Altarriba le catapultó al estrellato dentro del mundo de la novela gráfica y el cómic. El escritor participa este año por primera vez en las Jornadas del Cómic de Avilés y lo hace acompañado de Keko, uno de los dibujantes con los que ya ha trabajado y con el que se encuentra inmerso en un nuevo proyecto literario que les llevará a editar dos nuevos libros.

'El arte de volar' se publicó en el año 2009 y un año más tarde le convirtió en Premio Nacional del Cómic. «Aún no me creo que yo tenga ese premio y ya hace siete años que me lo dieron», confesaba ayer Altarriba, que ofreció una ponencia en el auditorio de la Casa de Cultura. Con esa novela abrió su corazón y las puertas de su familia, que le acercaron aún más a los lectores. «No hay secreto del éxito o yo no lo sé. Ese libro se editó solo con mil ejemplares y de repente, sin saber por qué, explotó», comentó el autor, que hizo hincapié en que «la calidad y seguir trabajando con diligencia es lo mejor. De todas maneras después de ese premio he intentado mantenerme en la misma línea y cruzo los dedos para poder seguir como hasta ahora».

Antonio Altarriba llega a las Jornadas del Cómic con una misión, «encontrarme con los lectores». Mantiene una relación cercana con ellos y eso le ayudó a tener una visión de sus propias obras diferente a la que tenía cuando las creó. «Ellos se te acercan y te comentan sus propias vivencias, fueron ellos los que me pidieron que escribiera la historia de mi madre», apuntó el escritor.

«En esta profesión es vital una buena pareja de baile y yo he tenido a las mejores»

'El ala rota' habla de ella, de la historia de su madre y viene a completar la biografía familiar. Aunque no ha escrito aún su biografía si ha prestado su imagen para uno de sus personajes, el protagonista de 'Yo, asesino', el primero de los libros que ha editado junto con el dibujante Keko, que también ofreció ayer una charla en la Casa de Cultura.

«El protagonista de esa obra, que fue un éxito desde el principio, tenía una historia marcada que ya ha llegado a su final pero estamos preparando otros dos libros», comentaron ambos autores. Juntos preparan más historias de asesinos aunque en esta ocasión no usarán la imagen de Altarriba porque quieren «diversificar los estilos».

Ambos están en permanente contacto gracias a las nuevas tecnologías. «Yo voy escribiendo y se lo mando todo a Keko y él me va subiendo a la nube sus dibujos y sobre ello vamos trabajando», comenta Altarriba. Por su parte, Keko agradecía ayer la invitación a las Jornadas del Cómic que para él son «un aliciente para salir de la madriguera. Este es un trabajo muy solitario y estos eventos te ponen en contacto con el resto del mundo».

Ambos coincidieron también en destacar la calidad de las jornadas avilesinas, que Antonio Altarriba situó entre las mejores de España. «Después de las de Barcelona estas son las mejores, se han ganado un hueco nacional e internacional por su calidad, por saber abrirlas a todo tipo de géneros, por haber diversificado y dado hueco a todos».