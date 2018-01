Versalles avala pedir un semáforo en Gutiérrez Herrero y salvar las fiestas Momento de la celebración de asamblea vecinal extraordinaria, ayer, en Versalles. / MARIETA La nueva Junta Directiva, con trece miembros, se compromete a recuperar las fiestas del barrio suspendidas en 2017 por falta de apoyo EVA FANJUL AVILÉS. Jueves, 25 enero 2018, 03:34

Los vecinos de Versalles pedirán al Ayuntamiento de Avilés que coloque un paso de peatones regulado con semáforo para sustituir al problemático paso de cebra de la calle Gutiérrez Herrero. Esta es la decisión unánime tomada ayer por los miembros de la Asociación de Vecinos Marcos del Torniello durante la asamblea extraordinaria en la que la entidad vecinal presentó a su nueva Junta Directiva.

Los vecinos creen que otras opciones que podrían plantearse, como la eliminación de este paso de cebra, no sólo no atajarían el problema de seguridad vial existente en la zona sino que incluso podrían agravarlo. «Mañana mismo me pondré en contacto con el Ayuntamiento para solicitar una reunión con el concejal Raúl Marquínez, en la que poder trasladarle la opinión de la Asamblea», apunta el presidente vecinal, Antonio Gil.

Otro de los importantes asuntos abordados en la reunión vecinal fue el de la posible recuperación de las fiestas del barrio, en concreto las de Nuestra Señora de Covadonga, suspendidas el pasado año por no contar la organización con los suficientes apoyos y colaboración para poder llevarlas a cabo. Aquí, según explica Gil, «el apoyo de los socios también fue unánime así que intentaremos sacar adelante las fiestas de Covadonga con el presupuesto que podamos recaudar a través de la edición de la revista del barrio, la colaboración de vecinos y hosteleros y la contribución de los feriantes».

La nueva Junta Directiva

La asamblea de ayer sirvió además para nombrar a la nueva junta directiva, que estará formada por trece personas: Antonio Gil, que continuará ejerciendo como presidente, Manuel Cameán, Josefina Cameán, Mari Sol Alonso, Dorinda Martínez, Benjamín Sevares, Ángel Castro, Francisco Alfonso, María López, Mercedes Pinto, José Troitiño, Olivia Martínez , Javier González y Pilar Vallejo.