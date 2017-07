«Nel viaxe la nuestra vida ta Venecia» Nieves Fernández y Joaquín Merediz, nel so espacio de Cabueñes / DAMIÁN ARIENZA Nieves Fernández y Joaquín Merediz Ververemos Teatro Viernes, 7 julio 2017, 06:28

Ververemos son Nieves y Xuacu, dos enamoraos del teatru que tán revolucionando la escena profesional del país faciendo dalgo tan sencillo como mirar, atender y esparcir, con respetu, amor y ensin prexuicios, el pasáu escénicu, criativu y lliterariu asturianu. En tiempos de crisis non sólo entamaron una compañía de teatru: tamién abrieron en Xixón un espaciu escénicu pa tolos amantes de la escena. Suañadores y lluchadores, él proviniente de la publicidá, ella col teatru a la vena, la so propuesta, como artistes, como emprendedores, pol so riesgu y el so atractivu, tien de ser conocida y reconocida. El viaxe la so vida foi recorrer Italia y la Europa Central acabante cayer la muria y con máxiques paraes en Venecia y Praga...

-Tarxeta de presentación.

-Nieves: Nieves Fernández Álvarez, llangreana, fía de Fernando y Eulalia... Que tuvi la suerte de ser parte d'una gran familia con cinco hermanes... Anque dos morrieron yá".

«Al teatru asturianu falta-y atención política. Nun valoren el esfuerzu de les compañíes»

-Xuacu: Pues yo pondría namás que Joaquín Merediz Vidal, de Xixón, fíu de Joaquín y Lucía.

-Nieves y Xuacu: ¡¡Y lo fundamental: padres de Xuacu y de Miguel!!

-Día perfectu de nenos.

-Xuacu: De neñu yera l'amu'l balón (literal, siempre tenía unu míu, jaja)... Taba tol día xugando colos amigos al futbol... ¡Y lleer tolo que cayía nes mios manes: sobretoo tebeos!

-Nieves: Los sábados pola tarde, con 9 o 10 años, prestábame xugar colos muñecos o a ser profesora (o sea, asonsañaba a les mios maestres) Tamién veía películes, en cine o TV (a mio madre -encantába-y el cine y díbemos a los de Xixón de pa fines de los setenta: Hernán Cortés, Arango, Albeniz... ¡Y tamién facer coreografíes coles mios amigues! (Cascanueces, el Vals de les Flores...)

-O sea que´l teatru empezó pronto na to vida.

-Nieves: Vaya que sí... Pero después yá me formé con toles consecuencies: acabé la carrera de Danza Clásica- Española y con 23 años y un fíu d'n añu que llevaba a los ensayos, yá baillaba nel Ballet del Principáu d´ Asturies. Nostante, como quería siguir formándome, busqué una carrera rellacionada coles Artes Escéniques y la Danza. Yá con un segundu fíu y cumplíos los 25 años tituléme nel ITAE n'Interpretación Testual y Dirección d' Escena. Más p'alantre rematé un Master sobre Investigación Teatral n'Europa y agora toi col Doctoráu... Eso sí, ensin dexar de trabayar con unes compañíes y con otres y con xente mítico como'l nuestru Telvi González.

-Xuacu: Yo eché más tiempu... Anque cuando llegué, bumm, foi como atopáme con una vieya pasión que siempre tuviere adientru. Fai unos 20 años empezamos dir toles findes a ver teatru. D'aquella conocimos toles sales y teatros, grandes o pequeños, qu'hai n'Asturies (que, por cierto, anque necesitaos d´un plan urxente d'apoyu a la rehabilitación o a los componentes escénicos son una montonera). D'esa manera vimos cásique toles obres profesionales del momentu... Y de tantu roce españó la pasión teatrera y les ganes de metéme a estudiar los clásicos asturianos y de trabayar sobre ellos...

-¿Ye cuando naz la compañía profesional Ververemos?

-Xuacu: Ververemos naz pa dar continuidá al trabayu actoral y pa disfrutar de tolo bono del Teatru.

-Nieves: Sí... Empezamos nel añu 2012 con una obrina pa neños, un clásicu noruegu Karius&Baktus... El so tema central ye la salú buco-dental.

-Xuacu: Depués llegó La praviana de Madrid de Vital Aza, versionada por Pepe Monteserin y Maxi Rodríguez o clásicos de humor asturianu como Un kilo de versos de Ludi;

-Nieves: Y pal 16 d'avientu vamos estrenar nel Xovellanos una obra n'asturianu, pero d´autor actual y estilu Dario Fo, cola que tienes muncho que ver, jaja...

-Y abristeis espacios independientes.

- Xuacu: Radicalmente independientes... Les alministraciones públiques tienen domináu'l mercáu teatral asturianu... Y entendíemos, por hixene y supervivemncia, que los mesmos teatreros teníemos de dotános d'espacios propios, ensin intermediarios...

-Nieves: Entós alquilamos un palacete en Somió, la Quinta Bertrand, pa facer representaciones teatrales... Y agora, en Cagüeñes, tenemos un vieyu llagar ónde tolos Domingos a les cinco la tardi, facemos teatru infantil. Por 5 euros/ persona el públicu disfruta de teatru, animación...

-Xuacu: Tenéis de venir... La nuestra dirección y programa ta en www.ververemos.com

-¿El teatru n´Asturies ta bien apoyáu?

Xuacu: Qué va... Al teatru asturianu falta-y atención política. Nun valoren el esfuerzu de les compañies y siguen con maneres estrañes, revesoses d'actuar... Y con un gran prexuiciu pa tolo que suene a llingua asturiana. Falta un plan concretu y valiente pa tirar por esti sector.

Nieves: Yo trabayo na ESAD y siento qu'avanzamos muncho, sobremanera nel enseñu... Pero tovía queda muncho por facer.

-Y agora, después de tantu viaxe vital, llegamos al viaxe la vuestra vida... ¿Háilu?

-Nieves: Buf, vaya que sí... Nel viaxe la nuestra vida, mmm, ¡ta Venecia!

-Xuacu: ¡Y media Europa! Verás: casámonos l'últimu día de setiembre del 1990 y arrancamos nun cochucu ensin más aquel que viaxar, ensin reserves, namás que con una montonera guíes del Trotamundos pa conocer Italia (Pisa, Florencia, Roma y Venecia) y, perende, Centrueuropa (Austria, Hungría y Checoeslovaquia, acabante cayer la muria Berlín)

-Nieves: Foi una pasada... Anque la mio imaxe pa compartir ye la de la Gran Canal de Venecia dende'l vaporetto (conseyu: hai que garrálu 4 o 5 veces al día pa fixáse nos detallinos del día a día de Venecia)

-Xuacu: Pues la mio imaxe ye la de convidar a cerveza y a xampán (la verdá ye que yera cava catalán) por unos 3 eurinos la botella a dellos checos en Praga, embaxu d'un poster de fútbol del Bohemians, que xugare col Sporting naquellos tiempos de la UEFA...

-Nieves: ¡Increible!

-Xuacu: ¿El viaxe?

-Nieves: Non, qu'hubiere un tiempu máxicu onde 'l sporting xugaba la UEFA... jaja

-Xuacu: Yá te val...