«Es vital seguir la pauta del antibiótico» María Jesús Merayo, ayer en el Instituto Carreño Miranda de Avilés . / JOSÉ PRIETO Ayer, la directora general de Política Sanitaria, María Jesús Merayo, dio una charla sobre el uso de estos medicamentos en el IES Carreño Miranda Sanidad informa a los jóvenes sobre el grave problema de la resistencia antibiótica EVA FANJUL AVILÉS. Martes, 8 mayo 2018, 03:49

«El mayor problema de salud mundial es sin duda la resistencia a los antibióticos que está incrementando de manera alarmante el número de muertes por enfermedades hasta ahora consideradas curables», advirtió ayer en Avilés la directora general de Política Sanitaria del Principado, María Jesús Merayo.

Merayo ofreció a los alumnos de primero de Bachillerato del instituto Carreño Miranda la conferencia 'El peligro de usar mal los antibióticos'. La ponencia forma parte de «una campaña de la Consejería de Sanidad puesta en marcha este año con la que se pretende concienciar a los jóvenes de los riesgos de la resistencia y de cómo debemos actuar para intentar ponerle freno», explicó la responsable de Política Sanitaria.

La ponente detalló en qué consiste la resistencia a los antibióticos y porqué es tan peligrosa: «Desde que Alexander Fleming descubrió la penicilina en 1945 no ha vuelto a haber otro hito médico de esas características», incidió, «pero el abuso y la mala utilización de estos compuestos ha provocado que las bacterias se haya hecho fuertes convirtiendo en ineficaces muchos antibióticos».

«En España se producen 2.500 muertes al año relacionadas con la resistencia a los antibióticos»

Según advirtió Merayo, otro de los preocupaciones que surgen en relación a este tema es que «hace años que se dejó de investigar en busca de nuevos tratamientos antibióticos con lo que el problema es aún mayor».

Entre los datos aportados por la experta sobre las consecuencias de este grave problema de «salud global» destaca que en España se producen al año unas 2.500 muertes relacionadas con problemas de resistencia a antibióticos. Una cifra que en la Unión europea alcanza los 25.000 fallecidos. Además, el coste sanitario del problema es de 150 millones de euros al año en España , llegando a los 1.500 millones anuales en Europa. Según recalcó Merayo, «la previsión apunta a que en 2050 el número de muertes por infecciones antes curables llegue a las 40.000 personas en la Unión Europea».

La ponente explicó al alumnado cómo sólo se debe tomar antibióticos cuando es estrictamente necesario ya que «el 80% de las infecciones que padecemos son de origen vírico, no bacteriano, por lo que tomar antibióticos no tiene sentido ya que estos medicamentos sólo actúan sobre las bacterias y no sobre los virus». También destacó la «vital importancia» que tiene el hecho de cumplir correctamente con la pauta de los antibióticos, es decir, «debemos tomar estos medicamentos en la cantidad y en las horas prescritas por el médico porque son cosas muy importantes. Si la toma es cada seis horas es porque el antibiótico actúa sobre los organismos durante ese tiempo y si no lo hacemos bien podemos facilitar que la bacteria se haga resistente al mismo».

Cómo prevenir infecciones

María Jesús Merayo hizo hincapié en la importancia de prevenir las infecciones mediante una serie de hábitos saludables: «lavarse las manos siempre antes de comer y después de ir al baño, manipular los alimentos en un ambiente higiénico, evitar el contacto con enfermos, cubrir la boca y la nariz al toser o al estornudar, utilizar medios de protección en las relaciones sexuales y matearen la vacunación al día, esto último es incuestionable», incidió.

Durante su intervención, Merayo también explicó a los alumnos cómo funciona el Sistema nacional de Salud, así como el servicio Público de Salud del Principado .