La vivienda protegida, a expensas de la subasta de Sogepsa

La situación de la vivienda protegida en Avilés genera más incertidumbre que el mercado libre. Todas las miradas están ahora puestas en la urbanización de La Magdalena y en Sogepsa. La sociedad público-privada acaba de convocar un concurso público para vender todos sus activos en suelo residencial y parte del destinado a equipamientos y uso terciario en territorio asturiano.

En el caso de La Magdalena, se trata de una urbanización iniciada hace diez años en la que se ha construido menos de la mitad de las 1.200 viviendas anunciadas. Quedan pendientes de edificar 19.000 metros cuadrados propiedad de Sogepsa, a excepción de una parcela adquirida por Ruasa, Rehabilitaciones Urbanas Avilés, sociedad de capital íntegramente municipal.

La gran mayoría del suelo disponible en La Magdalena se reserva para vivienda de protección, modalidad que a día de hoy tiene escasa salida al mercado dadas las numerosas restricciones que impone a los compradores, la casi total ausencia de subvenciones y su precio, en muchos casos equiparable al de la vivienda libre. En concreto, quedan pendientes de construir 742 viviendas, 670 de ellas de protección oficial y 72 libres.

Los promotores avilesinos ya han mostrado sus dudas de que la subasta de parcelas sea la solución a la parálisis que se vive en La Magdalena. «La de protección oficial no interesa. No se vende, y por tanto no se construye», resumía a este periódico un promotor que, como el resto de sus colegas con intereses en La Magdalena, reclama que se concedan ayudas o que se pueda edificar vivienda libre, extremo que precisaría un nuevo convenio al tratarse de suelo expropiado.

En cualquier caso, la fecha señalada para conocer el resultado de la subasta es el 20 de septiembre.