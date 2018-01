Yann Tiersen actuará en el Niemeyer el 16 de marzo Las entradas para el concierto del compositor de la banda sonora de 'Amélie' están a la venta a un precio de 40 euros LVA Martes, 30 enero 2018, 13:34

Yann Tiersen estará en el Auditorio del Centro Niemeyer el viernes 16 de marzo dentro de su gira 'An evening with Yann Tiersen solo in concert”.

El francés es uno de los músicos más respetados de su generación. Saltó a la fama internacional en 2001 al filmar la banda sonora del filme 'Amélie'. Sin embargo, el éxito de su trayectoria profesional se extiendo mucho más allá de este largometraje. Ha compuesto otras bandas sonoras como la de 'Good Bye, Lenin' o 'Tabarly' y cuenta con ocho álbumes.

Las entradas para este concierto se pueden adquirir desde hoy a partir de las 12:00 del mediodía con un precio de 40 € y se pueden comprar en las recepciones del Centro Niemeyer y de Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón el teléfono 902 106 601 y en la web de entradas de Liberbank.