«Youtube es una plataforma muy buena para explicar» Jaime Altozano, compositor, productor y 'youtuber', ayer. / MARIETA El divulgador Jaime Altozano explicó los problemas de nomenclatura de la música y se adentró en la física de las notas C. DEL RÍO AVILÉS. Jueves, 12 abril 2018, 02:51

El divulgador musical Jaime Altozano entusiasmó ayer a alumnos del conservatorio Julián Orbón y aficionados a la música en general que se acercaron hasta la Casa Municipal de Cultura a escuchar su charla sobre el lenguaje musical, en la que desgranó los «diferentes problemas de nomenclatura que tenemos en la música que la hacen mucho más confusa de lo que debería ser». Y, como muestra, un 'antes he desafinado el primer Do tocando en Do mixolidio sobre el tercer Do Mayor séptimo sobre la pieza en Do mayor'. «Esto no lo entendemos ni nosotros porque el primer do habla de una nota, el segundo de una escala, el tercero de un acorde y el cuarto de una tonalidad», ironizó antes de comenzar la charla enmarcada dentro de la II Semana Cultural del Julián Orbón.

Si la nomenclatura ya puede plantear un primer problema, Altozano apostó por rizar el rizo y preguntarse qué es una nota musical «porque no está nada claro». O si lo está, «¿Por qué un piano tiene 88 teclas y una guitarra tiene un montón de posiciones si nosotros solo tenemos doce notas?». El planteamiento le daría pie a entrar en la clasificación de las notas, en su definición y su física. Por ejemplo, en la vibración de una cuerda de violín «que es irregular, va de arriba a abajo, pero también tiene un vaivén». Eso es porque una cuerda de violín es la suma de infinitas vibraciones en la que cada una de ellas aporta un poco menos que la anterior, explicó.

Lo curioso de ello es que «una sola nota de un violín está haciendo sonar muchísimas notas a la vez, que son los armónicos de la cuerda, pero nosotros la entendemos como una. ¿Por qué el cerebro humano se ha construido para entender como una sola cosa la suma de varias notas cuando una sola cuerda da varias notas y cómo lo entendería un alienígena si llegar aquí?», se preguntó.

Altozano explicó a este periódico que siempre le ha gustado mucho explicar y «Youtube es una plataforma muy buena para ello». Ahora se dedica a eso, a explicar «composición y producción en mi canal de Youtube. A mucha gente le interesa porque es una manera conveniente y fácil de consumir explicación», afirmó.

La II Semana Cultural del Julián Orbón continúa hoy con sendas charlas de David Feito y de Víctor Manuel. El primero explicará el proceso de composición de una canción, a las cinco de la tarde, en el hall del Conservatorio. El segundo, a partir de las 20.30 horas, en el teatro Palacio Valdés, hará un repaso por su trayectoria musical. La asistencia a ambas actividades es libre y gratuita.