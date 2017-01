Arquitecturas del pasado reciente

«Los negativos históricos tienen que estar al servicio de la ciudad siempre. Tenerlos en casa metidos en un cajón no tiene ningún sentido». El arquitecto Joaquín Aranda (Gijón, 1946) tiene muy claro por qué la colección de fotos que hicieron él y su hermano Luis Aranda (Gijón, 1945) debía estar en un museo, al alcance de quien la pueda necesitar. Por eso las imágenes obran en poder del Museo del Pueblo de Asturias, que aceptó la donación de su fondo fotográfico, integrado por instantáneas realizadas sobre arquitecturas entre 1973 y 1985. Edificios, barrios y el extrarradio de la ciudad fueron retratados para tres trabajos diferentes. 318 de esas fotografías las hizo Luis Aranda cuando los dos hermanos, ingeniero y arquitecto, trabajaban en el Departamento de Planeamiento de la Oficina Regional de Proyectos del Ministerio de Obras Públicas en Oviedo y comenzaron un estudio sobre el urbanismo de Gijón. Se centraba aquel informe, que no se llegó a terminar, en la arquitectura y la sociología de los barrios.

Hay otras 68 imágenes de edificios de Gijón realizadas en 1980 por Joaquín Aranda para un Inventario de Arquitectura Española promovido por el Ministerio de Obras Públicas. Otras 237 fueron tomadas en 1985 en el oriente de Asturias para una guía de arquitectura asturiana que iba a publicar la revista 'Cota Cero', que editaba el Colegio Oficial de Arquitectos. «Artísticamente no son anda del otro mundo, pero sí tienen un valor histórico», apunta Joaquín Aranda, que asegura que esas imágenes sirven para alimentar la nostalgia del que mira, aunque, sostiene, la ciudad no ha cambiado demasiado. «El crecimiento grande de Gijón se produjo a principios de los setenta, hasta el 75. De hecho, hay muchas fotos que están como ahora, solo ha cambiado algún edificio o que los coches ya no aparcan», relata. Añade que en su momento ni su hermano ni él se ocuparon de ponerle pies a las imágenes y hoy eso tiene ventajas e inconvenientes. El lado bueno está en que se presta al juego de quien mira: «En algunas fotos me cuesta reconocer los sitios, especialmente en las que tomamos en los alrededores de Gijón, pero cada uno puede ir descubriendo, adivinando dónde es», apunta el arquitecto. Subraya Joaquín Aranda que fue su hermano Luis quien con más entusiasmo disparó la cámara, pero fue él quien se encargo de conservar el material y evitar que se perdiera, como sucede cada vez más con los viejos negativos que muchas veces ya nadie quiere y acaban en la basura. En esta ocasión están a salvo.