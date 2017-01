Estampa social y comedia amarga

Ha contado Torben Betts (Stamford, Inglaterra, 1968), autor de 'Invencible', que en un momento determinado de su vida optó por abandonar su apartamento londinense y trasladarse a una localidad periférica donde los gastos de vivienda y supervivencia fueran más llevaderos. Un pueblo de ocho mil habitantes en el que se tropezó con otra dimensión del mundo. De aquella experiencia y contraste nació esta obra satírica o comedia dramática, que adaptada por Jordi Galcerán y dirigida por Daniel Veronese, subió ayer a las tablas del avilesino Teatro Palacio Valdés, una vez más con el aforo completo.

Los protagonistas de la función, en primer lugar, Emilia (Maribel Verdú) y Julio (Jorge Bosch), trasladan el espacio geográfico al sur de Madrid, obedeciendo a diferentes motivos de los que movieron de domicilio a Torben Betts. En este caso, la pareja decide acercarse a «gente de verdad», pues su ideario, particularmente el de ella, está henchido de buenos propósitos con respecto a la gente llana y sus costumbres. De modo que deciden invitar a su nueva residencia a otra pareja natural del lugar, bien que entiendan que son trogloditas, Laura (Pilar Castro) y Pablo (Jorge Calvo), personajes en las antípodas de la refinada cultura de los anfitriones, una 'choni' y un hincha futbolístico aficionado a la cerveza y a los chistes de Chiquito de la Calzada. Lenguajes paralelos de arriba y abajo, mediados por el gato de nombre 'Invencible' que da título al texto.

O sea, que lo que no puede ser no puede ser y deriva en conflicto muy surtido de risas, pero también revelando un poso de humanidad que incluye tristes fondos, la dificultad para edificar puentes entre desiguales, la fragilidad de las identidades que representamos epidérmicamente y acaso en último término, no solo la falsedad de las apariencias ante los demás, sino las trampas que nos hacemos a nosotros mismos. En ese apartado, resulta tan hilarante como significativa la borrachera de Emilia y Julio, severos militantes de la abstinencia. Las capas dramáticas que subyacen bajo los cuatro se van desvelando paulatinamente.

La crítica británica ha dicho que la obra es algo más que una comedia de pobres y ricos. Trasciende una perspectiva maniquea o excesivamente simplificadora. Y así se advierte en su versión española, especialmente por la construcción interpretativa de todo el elenco, que otorga gran verosimilitud a unos personajes que el espectador siente inmediatos. Un trabajo actoral lleno de convicción.

Galcerán ha declarado que no cree en el teatro político y tampoco cabe adscribir 'Invencible' a esas coordenadas estrictas. Sin embargo, su arquitectura y diálogos, por momentos corrosivos, dejan la estela, cuando menos, de una estampa social muy viva y reconocible. Una comedia amarga y de final agridulce.

Los aplausos del entusiasta público fueron largos y agradecidos.