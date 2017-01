Contra los prejuicios

No deja de ser curioso que las obras teatrales que se han sucedido en el avilesino Palacio Valdés ('Invencible', de Torben Betts, el viernes) y la contemplada anoche en el Jovellanos ('Serlo o no', de Jean-Claude Grumberg) coincidan planteando cuestiones que abordan asuntos relacionados con la identidad personal y las dificultades de establecer una comunicación interpersonal. Tal vez porque en este tiempo que ha puesto de moda la 'post-verdad', el jeroglífico a resolver es quiénes somos, ser o no ser, aparte de las incógnitas tradicionales que preguntan de dónde venimos y a dónde vamos.

En el caso de Jean-Claude Grumberg, el enfoque de su creación viene aclarado en el subtítulo 'Para acabar con la cuestión judía', cuestión que le concierne en la cercanía, pues familiares suyos fueron deportados a Auschwitz y esa herencia late en toda su obra.

Esos antecedentes aclaratorios son la piedra angular y el corazón de la obra que configura el desarrollo de la trama, cuya esencia enfrenta puntos de vista que tal vez podrían ampliarse a múltiples campos de la incomprensión comunicativa y sus prejuicios.

Dirigida e interpretada en uno de los dos papeles que componen la estructura dramática por Josep María Flotats -amigo del autor y partícipe en la construcción textual-, el soberano actor catalán incorpora la figura y también 'alter ego' de Grumberg. Es decir, un judío de mirada liberal, culto, ajeno a los fanatismos religiosos, conocedor de los frágiles meridianos del planeta.

En el piso de abajo, habita su antagonista (Arnau Puig), que delinea la inversión de tales valores, ignorante, educado vía internet, aleccionado por su esposa, trivial y vulnerable a los dogmatismos. A la manera de los conversos terminará siendo más judío que los judíos, vestido de largo abrigo negro y el sombrero circular al que se llama kipá, bufanda blanca y tirabuzones en el cabello. Un perfecto figurín ortodoxo.

Por el medio, los diálogos elocuentes que caracterizan a ambos, en los que caben discusiones a cerca de la libertad, el nazismo, Israel o Palestina.

No se omite la formulación a cerca de un sencillo principio a favor de dos estados democráticos en esa frontera y encrucijada de la violencia que se continúa viviendo entre Israel y Palestina, abogando por un mensaje pacífico.

En el desenlace, un inmenso Flotats, acercándose a los espectadores, rememorando una historia antigua, de Madame Bella, que padeció en primera persona los horrores de Auschwitz, apunta hacia rotaciones históricas de verdugos y víctimas, una confesión íntima de altísimo voltaje emocional. Y con advertencias para cualquier época: «Hitler nunca está demasiado lejos».

Con todo, el mapa es más extenso. Dirime juicios y prejuicios universales. Eleva el horizonte: «Dios creó la humanidad que creó Auschwitz». Una invitación a pensar. Los aplausos, de unos 700 espectadores, fueron extraordinarios.