Juan Bonet sustituirá a Víctor García de la Concha al frente del Instituto Cervantes

Juan Manuel Bonet es el candidato del ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, para llevar las riendas del Instituto Cervantes en todo el mundo. Hoy y durante los próximos días, una semana al menos, se mantendrá en el despacho de la delegación de París, que dirige desde 2012. Pero tras la reunión del Consejo de Ministros, no la de esta mañana, sino la del próximo viernes, este madrileño nacido en la capital francesa (1953) y casi asturiano de adopción por su vinculación con el arte y los artistas de esta tierra, relevará a otro asturiano de cuna, Víctor García de la Concha (Villaviciosa, 1934), en la sede madrileña, pero global del Cervantes.

García de la Concha, que lleva en el cargo también desde 2012, no quiso ayer pronunciarse sobre el inminente cambio en la dirección. Tras acudir a una reunión en la Real Academia Española, de la que es miembro y en otro tiempo también máxima voz, optó por el silencio hasta que la noticia no sea oficial. Bonet, ayer en París y dentro de unos días en Cracovia, también escogió la discreción. Ex director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y del IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno), que gestionó en sus mejores tiempos, Bonet es, además, poeta, bibliófilo y crítico de arte.

De hecho es esa faceta la que le ha acercado a Asturias, donde ha puesto verbo a algunas de las exposiciones más destacadas y firmado algunas de las monografías de artistas más notables, como las de Pelayo Ortega y Miguel Galano. Sin ir más lejos, la exposición de Rodolfo Pico, que estos días ocupa el Museo Evaristo Valle, cuenta con su palabra. Su estrecha vinculación con el arte le llevó hace unos días también a Londres, donde se inauguró, bajo su comisariado, 'Arts Revolutionaries', en homenaje al pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937, que reunió a Picasso, Miró, Calder y Julio González.

Su nombramiento como nuevo director del Instituto Cervantes le devolverá a Madrid, ciudad en la que estuvo viviendo los años anteriores a asumir el cargo de París. Ciudad en la que vivió uno de los episodios menos gratos de su trayectoria, cuando en 2004, tras cinco años al frente del Reina Sofía, se vio «obligado» a presentar su dimisión irrevocable, por cuestiones políticas. Esas cuestiones que él quisiera que estuviesen siempre lejos de la cultura y el arte.

Prerrogativa ministerial

El relevo en la dirección del Cervantes, que pondrá fin a una etapa llena de éxitos de García de la Concha, quien no cejó en su empeño de lograr «mayor autonomía para la institución», permitirá al filólogo asturiano tomarse un ganado descanso. Hace tiempo ya que venía solicitando una sucesión a las autoridades ministeriales. Ahora, asumiendo la prerrogativa que la ley otorga al máximo responsable de Cultura de proponer el nombre del director del Cervantes, Méndez de Vigo elige a Bonet. El Ministerio de Asuntos Exteriores también puede proponer un candidato, pero no lo ha hecho. Gesto que parece querer decir que asume así la propuesta del ministro de Cultura.

Si Víctor García de la Concha, que en la actualidad sigue siendo director honorario de la RAE, es doctor en Filología Española por la Universidad de Oviedo y licenciado en Teología por la Gregoriana de Roma, además de catedrático emérito de Literatura de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Bonet está considerado uno de los expertos en pintura contemporánea más importantes del país, así como un reputado autor. Su obra más importante es 'Diccionario de las Vanguardias en España (1907-1936)'. Después vinieron las monografías de Juan Gris, Martín Chirino, José Manuel Ballester y las mencionadas de Pelayo Ortega y Miguel Galano, entre otras muchas. Libros de poemas, antologías y varias ediciones críticas componen ya su inagotable legado.