Más allá de lo políticamente correcto

Antes que nada, celebrar el hecho de que la creatividad teatral asturiana mantenga su pujanza. Quiquilimón, que está detrás de esta propuesta que ayer se estrenó en el Palacio Valdés, 'Stand by (La travesía)', lleva desde 1980 brindando espectáculos sobresalientes al público y cuenta en su vitrina con varios galardones de los Premios Oh! y Fetén, además del que se le concedió en diámetro nacional a su Trayectoria Artística. El autor, Eladio de Pablo, acaba de traducir textos de Wadji Mouawad que ha puesto Núria Espert en pie, y ha firmado piezas teatrales como 'El hermano bastardo de Macbeth', 'Jarrón Frankestein' o 'La larga noche de bodas de Anita Ozores', que mereció el Premio María Lejárraga, en Madrid.

Por otro lado, la arquitectura interpretativa vino servida mediante las figuras excelentes y convincentes de Jesús Gago, Sheila Montes y Manu Lobo, además de la orilla músical que ofreció en directo y a la guitarra Rafa Kas, subrayando la trama o distanciándose irónicamente de la misma. Los actores no solo delinearon de forma magnífica la silueta de sus personajes, sino que hicieron gala de una espléndidas voces de las canciones, tanto en solos como dúos y tríos. Una versión peculiar de 'Suspiros de España' fue cerrada con aplausos.

Unos antecedentes más que prometedores, que en este caso han compuesto un musical de fondo tragicómico en el que se abordó la espinosa cuestión de los refugiados, acudiendo a una perspectiva poco frecuentada, la de preguntarse acerca de cuáles serían nuestras reacciones ante una eventual circunstancia que atravesara un refugiado en nuestras inmediaciones. Más allá de las respuestas políticamente correctas que solemos pronunciar.

Porque los tres personajes que estructuraron la historia, el constructor que creció y se desmoronó con la burbuja inmobiliaria, la hija díscola sin porvenir o el refugiado contratado ilegalmente, nos presentaron a gente común, a vecinos de al lado o a nosotros mismos. 'Stand by' hace una fotografía social y apela a la reflexión en torno a las fronteras que nos hacen incurrir en la desconfianza a lo desconocido. Habla de la condición humana al desnudo. Alrededor, ausente o encarnada por su hija, también el personaje de la madre que sufre alzéimer, una alegoría sobre la memoria. Quizá lo que no debamos omitir es que el aforo del Palacio Valdés, con una entrada razonable, sin embargo no registró los llenos que se dispensan a compañías venidas de más allá del Pajares. Para compensar, el tributo fue una muy extensa ovación.