Feten, contra el teatro amateur «mal entendido»

Feten llega a su tercera jornada sumando decenas de historias, emociones por miles y sonrisas por cientos, pero también alguna que otra lágrima. No de niños y niñas impresionados por algunos de los personajes más luminosos. Tampoco de los muchos abuelos y abuelas que estos días escoltan y protegen y fotografían a los pequeños espectadores. Las lágrimas, metafóricas casi siempre reales a veces, son de los profesionales de la escena que ven cómo su trabajo peligra por la expansión, «cada vez más notoria y dañina del teatro amateur mal entendido. Ese que trata de comer territorio al profesional, lucrándose y asumiendo contratos que no les corresponden porque no son empresa». Contra él levanta armas la Feria Europea de Artes Escénicas. Por eso ayer enmarcó una reunión de Foroescena, la asociación que agrupa las 16 compañías profesionales de Asturias y preside Jorge Moreno. De él, que participó en el debate con Vicente Domínguez, viceconsejero de Cultura, y Marian Osácar, directora de Feten, son esas sentencias y otras igual de reveladoras. Asegura Moreno que la situación ha llegado a tal punto que «los que realmente vivimos de esto y tenemos el teatro como nuestra única profesión, acabamos alquilando material técnico a los amateur que lo tienen en propiedad. Ellos se pueden permitir tener focos, furgonetas y elementos que los que asumimos el IVA, el IRPF y todas las cargas de llevar una empresa no podemos adquirir».

Durante el encuentro de Foroescena, que culminó un programa con 14 espectáculos y 32 representaciones en varios escenarios, incluidas las calles, Moreno llegó a preguntarse «para que el problema que asumimos sea comprendido», si alguien entendería que él que «es un aficionado a la Medicina fuera contratado en el hospital de Cabueñes».

Y no es que los actores, escenógrafos, dramaturgos y el largo etcétera que compone el entramado industrial de la escena repudie al aficionado. «Nada más lejos». En realidad todos lo han sido en algún momento de sus vidas. «Hoy seguimos apoyando a estudiantes y amantes del teatro que quieren emprender su aventura. Pero hay que separar el amateurismo mal entendido de la afición propiamente dicha», apunta el presidente de Foroescena. «Y esa distinción es un problema económico, que como siga creciendo va a acaba en dos años con el teatro profesional».

Tan grave es la situación que ya se ha aprobado la celebración de un congreso a nivel estatal con ese asunto como único punto a tratar.

En Asturias, donde el germen de este problema creció en sus orígenes de manera desproporcionada más que en otras comunidades, ahora está empezando a remitir, «gracias a que se están tomando medidas». El grupo parlamentario popular ha propuesto «potenciar el circuito profesional» y la Consejería de Cultura ya no contrata a aficionados para dar cuerpo a ese circuito. No ocurre así en otros lugares, como Cantabria, que, sin ir más lejos, llevo a Fitur, como representación de su teatro o a un grupo amateur. «Villaviciosa también lo hizo», añade Moreno.

Exposiciones

Mientras en el aula se hablaba de ese «intrusismo dañino», fuera se levantaba un telón tras otro. También para contemplar las tres exposiciones que éste año adornan con vida propia Feten. Tres muestran que narran la historia de compañías veteranas. Búho Teatro y Teatro Maravillas, que ocupa la sala mayor del Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI) con las espectaculares escenografías y los más elocuentes personajes de sus 30 años de existencia; La Tartana, que está de 40 aniversario y expone las entrañas de su trayectoria entre títeres y marionetas de gran tamaño ordenadas bajo focos en el vestíbulo del CCAI, y Teatro Plus, cuyos responsables despliegan, esta vez en Centro Municipal Integrado Gijón-Sur, sus recuerdos, ofreciendo un viaje por sus 20 años. También ellos están de celebración.

Anuario de Asturias

Otra de las citas de la tercera jornada Feten fue con el Anuario de teatro de Asturias 2016, cuya publicación, que, por cierto suma espectáculos amateur y profesionales, resalta en la voz de Boni Ortiz propuestas como la de Con Alevosía Teatro 'Naná'. «También el Espacio Escénico El Huerto» y otros alternativos «que abren en Oviedo», recuerda, como «Manglar Ecosistema Cultural con muchos metros, méritos y posibilidades».

Ortiz destaca también «que a lo largo de 2016 hubo más información sobre las representaciones teatrales gracias la web de la Consejería de Cultura, aunque en muchas reseñas informativas se echaba en falta el nombre de la compañía». En general, añade en el volumen que recoge todas las representaciones del año que «se observa un estancamiento», así como cierta «adecuación de las compañías a una situación derivada de la crisis». Una crisis que no parece creativa. Prueba, el extenso e intenso programa que ayer protagonizó Feten y hoy multiplica.