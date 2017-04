La Fundación Princesa expresa «gran pesar» por la muerte del politólogo Giovanni Sartori

La directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, ha expresado hoy "gran pesar" por el fallecimiento del politólogo Giovanni Sartori, al que se ha referido como uno de los pensadores europeos "más agudos e influyentes" de la segunda mitad del siglo XX.

El sociólogo italiano ha fallecido a los 92 años, publica hoy el diario italiano Corriere della Sera, del que era columnista. Sanjurjo subraya que, como recogía el acta del jurado que en 2005 otorgó a Sartori el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, en la obra del pensador, especialmente dedicada a la elaboración de una teoría de la democracia, "ha estado siempre presente su compromiso con las garantías y las libertades de la sociedad abierta".

También recuerda en un comunicado que así lo reconocía el galardonado con sus palabras, "entre la ironía y el humor", al agradecer el Premio sobre el escenario del Teatro Campoamor.

"En mi ya larga vida de estudioso he sido muy extravagante, he enseñado asignaturas muy distintas y me he ocupado de todo un poco, de asuntos muy variados. Y es que soy un animal curioso. Pero en mi extravagancia la democracia, la teoría de la democracia, ha sido un hilo conductor constante", rememora Sanjurjo al recordar el discurso de Sartori.

En opinión de la directora de la Fundación Princesa de Asturias se trata de un intelectual con enorme prestigio, autor de una obra sólida, firme y fructífera sobre la democracia y sobre el poder, sus problemas y sus necesidades.

Así como sobre cuestiones que tanto "afectan a todos, especialmente en tiempos convulsos, que Sartori supo analizar y entender con sabiduría y lucidez".